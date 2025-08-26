Los tenientes de alcalde reanudarán su atención presencial en septiembre

PasaiaLos tenientes de alcalde reanudarán su atención presencial en septiembre
Volverán a atender a los vecinos de cada distrito pasaitarra los próximos días 10 y 24, en sus respectivas sedes
Martes, 26 de agosto 2025, 20:16
Tras el paréntesis anunciado a lo largo de este verano, los tenientes de alcalde volverán el próximo mes de septiembre a la misma forma ... de trabajar de este curso lectivo, es decir, atenderán a los vecinos de cada uno de los distritos de Pasaia de manera presencial en sus sedes. Aunque normalmente lo hacen los primeros y terceros miércoles de cada mes, en septiembre lo harán el día 10 y el 24, entre las 18.00 y las 19.30 horas.
Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. En ella, indica asimismo que aquellos pasaitarras que tengan «alguna necesidad o sugerencia urgente» durante el descanso estival podrán dirigirse mediante correo electrónico al concejal correspondiente. Los contactos son los siguientes: en el caso de Donibane, donibane@pasaia.net; en San Pedro, spedro@pasaia.net; en Trintxerpe, trintxerpe@pasaia.net; y en Antxo, antxo@pasaia.net.
