La tasa de mantenimiento de la tarjeta de residentes no se cobrará hasta 2028

El Gobierno municipal ha decidido no aplicar la tasa anual de mantenimiento del sistema de aparcamiento de residentes durante los ejercicios 2026 y 2027. ... Así lo ha anunciado el alcalde, Teo Alberro, quien ha explicado las razones y las últimas novedades relacionadas con la implantación de la nueva ordenanza de estacionamiento.

El regidor ha reconocido que el proceso de tramitación de las tarjetas de residentes está siendo «más lento de lo previsto». Entre las causas, ha señalado que durante la primera fase muchas personas con derecho a solicitar la tarjeta comenzaron a hacerlo más tarde de lo establecido, lo que generó un retraso en cascada en las fases posteriores. Asimismo, en la segunda fase —que afecta a Antxo— se produjo una acumulación de solicitudes, con cerca de 2.000 expedientes, lo que supuso una carga administrativa «considerable».

Otro factor fue la necesidad de realizar comprobaciones manuales de datos que estaban en manos de otras administraciones, como la Dirección General de Tráfico, debido a que inicialmente el Ayuntamiento no contaba con acceso automatizado a ellos. No obstante, las administraciones competentes ya han concedido dichos permisos, aunque más tarde de lo previsto, lo que permitirá agilizar el proceso «de manera significativa» en adelante.

Para reducir los retrasos, el Ayuntamiento ha reforzado el equipo encargado de la atención y tramitación, contratando nuevo personal y destinando recursos municipales adicionales específicamente a esta labor.

Alberro ha subrayado que el Consistorio ha actuado con transparencia y prudencia ante las dificultades surgidas y que ha sido capaz de hacerles frente: «En las zonas donde la ordenanza ya estaba en vigor, no se han emitido multas a las personas que habían solicitado la tarjeta, aunque aún no la tuvieran en su poder. Además, hemos ampliado el periodo de avisos informativos para facilitar una adaptación progresiva al nuevo sistema», ha señalado.

En cuanto a las tasas que debe abonar la ciudadanía por el nuevo sistema, la ordenanza prevé dos tipos de tasas: una de 37 euros por la emisión de la tarjeta, que se abona únicamente en el momento de recoger la misma; y una tasa anual de mantenimiento, destinada a sufragar los costes del sistema (pintado de calles, lectores de matrícula, personal, etc.). Tras los problemas surgidos, el Gobierno ha decidido no aplicar la tasa anual en 2026 y 2027, como muestra de comprensión hacia la ciudadanía. «Somos conscientes de las dificultades que ha supuesto la puesta en marcha del sistema y de los inconvenientes que han podido surgir y que pueden surgir todavía. Por ello, no realizaremos ningún cobro adicional en los próximos dos años», ha afirmado Alberro.

Además, el primer edil ha añadido que el Ayuntamiento mantiene conversaciones con el de Donostia para buscar soluciones a la situación de los vecinos de las calles Eskalantegi par y Azkuene impar.

Avances en Antxo y más fases

El reparto de tarjetas en Antxo finalizará entre esta semana y la próxima. Es entonces cuando la Guardia Municipal comenzará a poner avisos informativos a los vehículos mal estacionados. Para facilitar la recogida de las tarjetas, la oficina del SAC de Antxo abrirá en su horario habitual de mañana y, de forma extraordinaria, también las tardes de hoy y mañana. Las personas que pueden acudir a recoger su tarjeta recibirán un SMS con la información. Asimismo, se está valorando la posibilidad de abrir durante más tardes si fuera necesario, también de cara a la tercera fase.

Respecto a la tercera y última fase, que afectará a Trintxerpe, San Pedro y Donibane, el alcalde ha animado a la ciudadanía a acudir al SAC para tramitar su solicitud. Las fechas exactas de implementación se comunicarán próximamente y, como en las fases anteriores, se establecerá un primer periodo de avisos sin sanciones para facilitar la adaptación.

Para finalizar, el alcalde ha recordado que «tal y como nos comprometimos con la ciudadanía en la fase de participación, una vez completada la implantación del sistema en toda Pasaia, el Ayuntamiento analizará su funcionamiento y estudiará posibles mejoras». Entre ellas, ha mencionado la posible redistribución de espacios entre zonas de residentes y de libre estacionamiento.