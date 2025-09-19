Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasaia

La Subida a Jaizkibel tendrá afecciones en el tráfico

E. V.

PASAIA.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

La 47 edición de la Subida a Jaizkibel se celebrará este fin de semana. Como ya es habitual cada año, la prueba transcurrirá por Pasaia y tendrá afecciones en Donibane. Así lo informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

Por un lado, la carretera que conduce a Jaizkibel permanecerá cortada desde las 17.00 horas de hoy, sábado, hasta las 17.00 horas de mañana, domingo, aproximadamente.

Además, durante la jornada de hoy no se podrá estacionar en el polígono industrial de Nabalaldea y se deberán retirar todos los vehículos estacionados antes de la medianoche.

En cuanto al autobús, se ha acordado con la compañía Ekialdebus que el domingo, desde las 7.00 de la mañana y hasta el final de la prueba deportiva (alrededor de las 17.00 horas), la parada se establezca en la rotonda de Meipi.

Supresión del bus

Por otra parte, la celebración del desfile de Iñude eta Artzainak en Lezo conlleva la supresión de las salidas de Donibane de las 12.03 a las 14.03, ambas inclusive.

Asimismo, las salidas de Donostia a Donibane de 11.40 a 13.40, ambas inclusive, solo llegarán hasta la rotonda de Altamira de Lezo.

