El servicio de asesoría sexual y género Goxatu estrena calendario La fachada del gazteleku de Pasai Antxo. / VIÑAS El Ayuntamiento ha iniciado su reparto en colegios, centros de iniciación profesional y gaztelekus municipales ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 12 enero 2019, 00:20

Con el comienzo del nuevo año, el servicio de asesoría sexual y de género para jóvenes Goxatu ha realizado un calendario de bolsillo, para poder llevar en la cartera, que distingue con colores diferentes qué día se ofrece el servicio en cada distrito de Pasaia. Este calendario está orientado a adolescentes desde sexto curso de Educación Primaria en adelante. Por ello, se está procediendo a repartirlo en los diferentes centros escolares del municipio, así como los próximos días en los diversos servicios municipales orientados a estas edades, asociaciones que lo deseen y demás entidades.

Goxatu, que se ofrece una tarde cada quince días en cada distrito a través de los gaztelekus municipales, permite «ofrecer un sitio en el que hablar y comentar cálidamente y con intimidad estos temas». El objetivo principal de este servicio, organizado por el Departamento de Juventud y el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pasaia, es «mejorar la información sexual de los adolescentes y jóvenes pasaitarras». Esta iniciativa pretende también «hacer hincapié en la prevención y atención de la violencia machista, que se está reproduciendo de manera preocupante en algunos casos entre personas muy jóvenes».

Según explican sus responsables, «a pesar de la información y formación que reciben a través de las familias y los centros escolares, hay adolescentes y jóvenes que no tienen la información y formación adecuada a su edad, la buscan en internet, a través de sus amigos... pero no siempre la encuentran o no de la manera más adecuada. En ocasiones, tienen dudas, necesidad de información y orientación o algún problema que quieren consultar y no saben dónde recurrir porque también quieren preservar su intimidad y privacidad. Esta necesidad es lo que pretende precisamente abordar este servicio».

Para ello se garantiza la atención anónima, si se desea, o confidencial a través de este nuevo servicio atendido por personal muy cualificado y especializado en sexualidad y jóvenes.

La gestión del servicio se realiza de dos maneras. Por un lado, presencialmente, con total confidencialidad, los martes o miércoles, de 17.30 a 19.30 horas, una vez cada quince días en cada distrito. En Antxo, de momento en la oficina de los Servicios Sociales, ubicada en Gelasio Aranburu, 8, y próximamente en el nuevo gazteleku municipal, en cuanto finalicen las obras y se proceda a su apertura. En Trintxerpe y San Pedro se halla en el gazteleku municipal, situado en la calle Gran Sol, 11, bajo; y en Donibane, así mismo, en el gazteleku municipal, ubicado en Plaza J.J. Otaegi, 3 bajo.

También, si se desea, se puede realizar cualquier consulta a través de la cuenta de Instagram Lahia-Nahia, o por correo electrónico en la dirección sexuaholkularitza@pasaia.net. El servicio se oferta en euskera y, si se desea, en castellano. Tiene distintos niveles de intervención: desde información, asesoramiento, detección, derivación a otros servicios como pueden ser centros de salud, servicios sociales y el acompañamiento si fuera necesario.

Actualmente se está repartiendo el calendario de Goxatu en los centros escolares de Pasaia para los alumnos a partir de sexto de Educación Primaria, E.S.O. y Bachiller, en los CIP de la localidad y en los gaztelekus municipales. Los próximos días se procederá a repartir el mismo en todos los servicios municipales orientados a esas edades, como son educadores de calle, bibliotecas... así como a las asociaciones que estén interesadas y trabajen con adolescentes y jóvenes.