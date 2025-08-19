La segunda fase de la ordenanza de aparcamiento, en vigor en septiembre

Elena Viñas Pasaia. Martes, 19 de agosto 2025, 20:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento comunica que la entrada en vigor de la segunda fase de la nueva ordenanza reguladora del estacionamiento urbano, prevista inicialmente para el pasado 9 de agosto, se aplazará hasta el próximo 1 de septiembre. Según explica a través de su página web, la segunda fase ha generado una demanda de tarjetas «muy superior» a la registrada en la primera, ya que afecta a todo el distrito de Antxo, donde cerca de 2.000 habitantes cumplen los requisitos para obtener la tarjeta. «Este volumen supone una carga administrativa considerable, que el Ayuntamiento está gestionando con la máxima agilidad posible», declaran los responsables municipales.

Sin embargo, tras la puesta en marcha de la primera fase y el cierre inicial del plazo de solicitudes para la segunda, todavía quedan muchas personas con derecho a la tarjeta que no la han solicitado, e incluso siguen llegando peticiones de residentes de la primera fase que no habían tramitado su permiso. Este hecho ha llevado al Ayuntamiento a tomar la decisión de ampliar el plazo de solicitud, con el objetivo de que el mayor número posible de vecinos disponga de su tarjeta antes de que la normativa entre en vigor en la zona en la que vive.

Con ello, el Consistorio ha reforzado el equipo de atención y tramitación con más personal, además del ya contratado previamente para estos trabajos. Gracias a ello, se acelerará el reparto de tarjetas a los pasaitarras de la primera fase, y agilizando a su vez la tramitación para la emisión de las tarjetas de Antxo para que puedan ser repartidas «a la mayor brevedad posible». Los trabajos previos de ambas fases ya están finalizados: las marcas viales de las zonas R y B están completamente pintadas y toda la señalización vertical está instalada, de modo que la infraestructura está lista para entrar en funcionamiento. «De hecho, la primera fase ya está en marcha con normalidad en las zonas correspondientes», precisan.

La segunda fase, como ya se hizo en la primera, incluirá un periodo inicial de notas informativas que no supondrán una multa, con el objetivo de «concienciar y facilitar» la adaptación de la ciudadanía antes de aplicar sanciones económicas.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de la ciudadanía en este proceso, que busca mejorar la gestión del estacionamiento para las personas residentes, y garantizar un uso más justo y eficiente del espacio público.

Para disponer de más información sobre la implementación, los interesados pueden acceder a www.labur.eus/segunda-fase. Para la solicitud online de tarjetas de residentes, el enlace habilitado es www.labur.eus/tarjetas-residentes