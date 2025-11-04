Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tripulación del Mater, autoridades y otros colaboradores en el proyecto, en Pasai San Pedro.

Pasaia

Seabin Pasaia retira cerca de media tonelada de basura marina

En sus cinco años de funcionamiento, ha analizado más de siete millones de litros de agua en el interior de la bahía

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El proyecto Seabin Pasaia, impulsado por el equipo del Barco Museo Ecoactivo Mater, con el apoyo del departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral ... de Gipuzkoa, cumple cinco años de funcionamiento ininterrumpido, convirtiéndose en «un referente estatal» de seguimiento de basura marina y microplásticos mediante ciencia ciudadana. Desde su instalación en septiembre de 2020, este pequeño dispositivo ha filtrado 7,142 millones de litros de agua y ha retirado 466,5 kilos de basura marina flotante, una media de un kilo cada 24 horas. Pero, sin duda, lo que marca la diferencia del proyecto a nivel internacional es el análisis «exhaustivo» de estas capturas realizado por el equipo del Mater.

