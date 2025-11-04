Seabin Pasaia retira cerca de media tonelada de basura marina

El proyecto Seabin Pasaia, impulsado por el equipo del Barco Museo Ecoactivo Mater, con el apoyo del departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral ... de Gipuzkoa, cumple cinco años de funcionamiento ininterrumpido, convirtiéndose en «un referente estatal» de seguimiento de basura marina y microplásticos mediante ciencia ciudadana. Desde su instalación en septiembre de 2020, este pequeño dispositivo ha filtrado 7,142 millones de litros de agua y ha retirado 466,5 kilos de basura marina flotante, una media de un kilo cada 24 horas. Pero, sin duda, lo que marca la diferencia del proyecto a nivel internacional es el análisis «exhaustivo» de estas capturas realizado por el equipo del Mater.

«Análisis que lleva a identificar cada una de las capturas realizadas por el dispositivo y cuantificarlas según protocolos estandarizados para que puedan ser datos significativos para la ciencia y la administración, no solo en la definición del problema sino, sobre todo, para su solución. Más de 280.000 ítems de basura marina han sido analizados con rigor y compartidos demostrando que es clave la implicación de distintos actores en la resolución de las problemáticas ambientales, también en el caso de las basuras marinas», señalan desde el Mater.

A lo largo de estos cinco años, Seabin Pasaia ha demostrado ser «mucho más que una papelera marina». Es una herramienta de investigación, sensibilización y participación ciudadana. Gracias al «meticuloso» trabajo del equipo técnico del Mater y de su red de voluntariado, el dispositivo permite visibilizar una contaminación «invisible»: la de los microplásticos que encabezan la lista de los Top 15 de residuos capturados.

Además, este proyecto ha conseguido visibilizar la problemática de otros residuos «poco perceptibles» en las recogidas de costa, como son los envoltorios plásticos de tabaco, las fibras de césped artificial o las microfibras utilizadas en la construcción; residuos que desde Seabin Pasaia han podido ser identificados, analizados y puestos al conocimiento de la ciencia y la administración para trabajar conjuntamente en la solución de estos problemas identificados, «ya que sin un diagnóstico claro de la situación, difícilmente se pueden poner soluciones concretas».

Por todo ello, estos residuos, apenas detectables a simple vista, ofrecen una radiografía «realista» de la contaminación flotante en los puertos y constituyen una «valiosa» fuente de datos para la comunidad científica.

Durante estos cinco años, los datos recopilados por Seabin Pasaia se han incorporado de manera continuada a plataformas nacionales e internacionales de seguimiento de basuras marinas y microplásticos, como MARNOBA, MICRO y Seabin Project, además de los informes periódicos presentados a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Asimismo, los plásticos y microplásticos recogidos se han cedido a centros de investigación de referencia, como el PIE-UPV/EHU y la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, para avanzar en estudios sobre ecotoxicología y economía circular, fomentando el aprovechamiento y la revalorización de estos materiales.

Ciencia ciudadana

El proyecto destaca por su enfoque en ciencia ciudadana, una metodología que implica al grupo de voluntariado en la observación, análisis y difusión de los resultados. A través de actividades participativas, visitas guiadas y publicaciones en redes sociales —más de 60 posts en el último año—, el Mater ha conseguido acercar la problemática de las basuras marinas a la sociedad, promoviendo una mirada «más crítica y comprometida» hacia la conservación de los océanos.

«Cada fragmento de plástico que encontramos es una historia de consumo y oportunidad para cambiar nuestros hábitos. Seabin Pasaia nos recuerda que lo que ocurre en tierra acaba en el mar y que solo con conocimiento y colaboración podremos revertirlo», señala Sara Lizarza, responsable del proyecto en Mater.

Pionero en el Golfo de Bizkaia

Seabin Pasaia fue el primer dispositivo de este tipo instalado en todo el Golfo de Bizkaia y se mantiene activo gracias al esfuerzo humano y económico del equipo de trabajo del Mater, con el apoyo del departamento foral de Sostenibilidad, que ha destinado más de 50.000 euros a este proyecto, y la colaboración de múltiples entidades científicas y sociales.

Como señaló ayer en rueda de prensa el Diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, «gracias a la innovación, la ciencia y la cooperación, hemos dado un paso más en la protección de nuestro litoral, convirtiendo contaminación en conocimiento, y ese conocimiento, en conciencia. El éxito de Seabin Pasaia demuestra que cuando las instituciones, la ciencia y la ciudadanía trabajan juntas, el resultado es un territorio más sostenible, más responsable y más preparado frente a los desafíos ambientales».

En este nuevo ciclo, el Mater quiere ampliar la red que hace posible Seabin Pasaia. Se busca implicar tanto a nuevas personas voluntarias como a empresas y entidades comprometidas con la sostenibilidad marina, para fortalecer este laboratorio vivo de ciencia ciudadana. La colaboración público-privada es «clave» para mantener y expandir el impacto del proyecto, multiplicando su capacidad de análisis, sensibilización y acción. Cualquier organización que desee contribuir a un puerto más limpio y a un futuro más azul puede hacerlo sumándose a esta iniciativa pionera.

En este quinto aniversario, el Mater reafirma su compromiso con la investigación marina, la educación ambiental y la acción colectiva para frenar el impacto de las basuras marinas. El apoyo del departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha sido «fundamental» para consolidar este modelo pionero, y la suma de nuevas alianzas permitirá seguir avanzando hacia un mar más limpio y un futuro más consciente.