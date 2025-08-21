Saregileak rechaza cualquier acto que atente contra la dignidad de las mujeres

Vecinos de Pasai Antxo minutos antes del inicio de la presentación del manifiesto en la Kultur Etxea.

La plataforma ciudadana Saregileak ha hecho público un manifiesto ante los diferentes hechos de violencia machista ocurridos en los últimos meses en Pasaia. De este modo, los integrantes del grupo «abierto y mixto» nacido en Antxo quieren expresar «nuestro más profundo rechazo y condena ante cualquier acto que atente contra la dignidad de las mujeres».

Aseguran que estas agresiones no solo dañan a las víctimas, «sino que afectan a toda nuestra comunidad», poniendo de manifiesto la «urgente» necesidad de un compromiso firme y una acción decidida en la lucha contra la violencia machista.

Estos hechos «no son agresiones individuales». Todo lo contrario, reflejan una «grave» problemática. «El descontento social es palpable y no debe ser ignorado», declaran.

«Es hora de que todas las instituciones prioricen la protección de las mujeres y trabajen de manera eficaz»

Por ello, realizan un llamamiento al Ayuntamiento, incluyendo al equipo de Gobierno municipal y a la oposición, para que «revise y fortalezca» sus políticas en materia de igualdad y seguridad».

La defensa y protección de las mujeres debe ser una prioridad en nuestra agenda política, bajo la premisa de la no revictimización. Exigimos una respuesta responsable, así como apoyo incondicional a las víctimas y no a quienes perpetúan el sufrimiento», señalan.

A su juicio, la falta de respuesta efectiva e inacción son «inaceptables». Sostienen que es hora de que todas las instituciones prioricen la protección de las mujeres y trabajen de manera «eficaz» para erradicar la violencia machista tanto del ámbito público, «como pueden ser las calles y espacios municipales», como del ámbito privado, «como son nuestras casas».

En su manifiesto, Saregileak exige medidas para prevenir y erradicar la violencia machista desde el ámbito educativo, fomentando la conciencia sobre la igualdad y equidad entre mujeres y hombres. También solicita implementar programas «de formación, capacitación y sensibilización», así como la elaboración de un folleto informativo para saber cómo responder ante las agresiones machistas para distribuir en los comercios locales.

A favor de un protocolo claro

Asimismo, exige un aumento de recursos para servicios de atención a víctimas de este tipo de violencia, además de un protocolo «claro, efectivo, público y visible en las redes sociales» municipales -«actualmente no existente»-, de aplicación directa que no dependa de aprobación de ningún ente, para que las pasaitarras que sean víctimas sepan cuáles son los recursos que les amparan y sus derechos.

Del mismo modo, exige el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales (Eudel, Emakunke, Diputación) ratificados voluntariamente por Pasaia, en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres y sus protocolos en casos de violencia machista.

Aboga, igualmente, por mejorar la coordinación entre servicios sociales, cuerpos policiales y justicia, «teniendo siempre en cuenta el derecho a la privacidad de la víctima y a la protección de datos desde cualquiera de las administraciones o instituciones que trabajen con la víctima».

Asegurar que la atención a víctimas la realicen mujeres especializadas en el tratamiento de esta violencia, favorecer la participación ciudadana en la Mesa de Igualdad y personarse como acusación particular en los casos más graves completan la lista de peticiones.

Para finalizar su manifiesto, Saregileak exige «transparencia y rendición de cuentas» en la gestión de los casos de violencia machista acontecidos en Pasaia, «en los cuales el Consistorio -de nuevo el equipo de Gobierno y la oposición- creemos que no ha estado a la altura y no ha sabido dar una respuesta adecuada a la comunidad, aumentando las heridas y malestar de la misma».

«La sociedad pasaitarra no tolera este tipo de violencia y exigimos respuestas contundentes y efectivas. Estamos unidas en la demanda de un cambio real y significativo», concluye, al mismo tiempo que pide «no más silencios, no más impunidad».