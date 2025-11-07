Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sara Mansilla en una imagen promocional difundida por el Ayuntamiento.

Pasaia

Sara Mansilla protagoniza este sabado una nueva velada de Kontu Kantari

La Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe será escenario de la actuación de la joven cantante y compositora donostiarra

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

La programación Kontu Kantari ideada para este final de año encara su recta final con una nueva velada musical. La protagonista es Sara Mansilla, ... quien ofrecerá un concierto este sábado, a partir de las 19.00 horas, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe.

