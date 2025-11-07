Sara Mansilla protagoniza este sabado una nueva velada de Kontu Kantari

La programación Kontu Kantari ideada para este final de año encara su recta final con una nueva velada musical. La protagonista es Sara Mansilla, ... quien ofrecerá un concierto este sábado, a partir de las 19.00 horas, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe.

Sara Mansilla es una cantante y compositora donostiarra cuya pasión por la música comenzó a una edad temprana. Con apenas siete años, comenzó a tomar clases de guitarra, lo que sentó las bases para su futuro en el mundo musical. Formó parte de la escuela de música de su barrio, donde participó en diversos coros, perfeccionando su técnica vocal y su comprensión de la música. Con solo 16 años, escribió la canción que se convertiría en el título de su primer álbum, 'Talking to the Wall'.

Sus primeros pasos como profesional se desarrollan a través de conciertos ofrecidos en bares y clubes de la ciudad, fusionando temas originales con versiones de canciones pop y rock. Es en 2017 cuando decide formarse en el Centro Superior de Música del País Vasco en Donostia, Musikene. Su educación formal en interpretación de jazz se amplía profundizando sus conocimientos musicales, así como su capacidad de dirección de grupos.

Además, su participación en la residencia artística Kutxa Kultur Musika, con sede en Tabakalera, proporcionó un impulso muy interesante a su carrera emergente.

Fue en Musikene donde Sara conoció a los músicos que le acompañaron en la grabación de su primer álbum, 'Talking to the Wall'. Diez canciones originales escritas por ella misma, donde mostrar su habilidad vocal y vestir los temas que nacieron desde una guitarra.

Su último trabajo se presenta bajo el título 'CERCA'; un nuevo álbum que demuestra la evolución musical de Mansilla. En él se incluyen vivencias personales que se encuentran con el jazz, el pop y el chill rnb materializado en canciones con un alto interés musical.

A lo largo de su carrera, ha actuado en numerosos escenarios de renombre, como varias ediciones de Donostiako Jazzaldia, Kutxa Kultur Fest, Festival de Jazz de Hondarribia, Goierriko Jazzaldia y la primera edición de Gure Ahotsak, un evento a favor de la visibilización de la mujer en el sector de la industria musical, tanto artistas como técnicas. Además, presentó su primer álbum en la sala Club del Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián.

Con una combinación de talento, pasión y determinación, Sara Mansilla continúa cautivando públicos con una música auténtica.