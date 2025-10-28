El SAC se refuerza para la entrega de la tarjeta de residente en Antxo y Donibane

E. V. pasaia. Martes, 28 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Continúa la implementación de la ordenanza de aparcamiento. Los responsables del SAC advierten que se pone un refuerzo para que el mayor número de vecinos pueda recoger las tarjetas. Así, hoy las oficinas SAC de Antxo y Donibane permanecerán abiertas de 08.00 a 18.00 horas. El resto de los días de esta semana, en la oficina de Trintxerpe, el personal trabajará en su horario habitual, de 08.00 a 14.00. La Guardia Municipal ya ha comenzado a imponer avisos «no sancionadores» a los vehículos mal aparcados en Antxo.