Pasaia«No sabemos quién es el agraciado con el premio»
Pasaia
Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16
La suerte ha sonreído una vez más a Trintxerpe. Un vecino de este distrito pasaitarra ha sido agraciado con 160.469 euros en el último ... sorteo de El Gordo de la Primitiva, celebrado el pasado domingo.
No existen boletos acertantes de primera categoría (5+1), mientras que de segunda categoría (5+0) existe un único boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2, situada en Euskadi Etorbidea, 15.
«No sabemos quién es el agraciado con el premio», declaraba ayer a este periódico Egoitz Iñigo, al otro lado del mostrador del establecimiento, en el que decenas de personas guardaban cola para validar sus boletos de juegos de azar.
La del domingo no ha sido la primera vez que esta administración de loterías ha repartido un premio. Hay que recordar que en mayo de 2023 cerca de 200 familias de una peña creada por el establecimiento fueron agraciadas con El Gordo de la Primitiva, premiado con 7,2 millones de euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.