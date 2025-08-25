La suerte ha sonreído una vez más a Trintxerpe. Un vecino de este distrito pasaitarra ha sido agraciado con 160.469 euros en el último ... sorteo de El Gordo de la Primitiva, celebrado el pasado domingo.

No existen boletos acertantes de primera categoría (5+1), mientras que de segunda categoría (5+0) existe un único boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 2, situada en Euskadi Etorbidea, 15.

«No sabemos quién es el agraciado con el premio», declaraba ayer a este periódico Egoitz Iñigo, al otro lado del mostrador del establecimiento, en el que decenas de personas guardaban cola para validar sus boletos de juegos de azar.

La del domingo no ha sido la primera vez que esta administración de loterías ha repartido un premio. Hay que recordar que en mayo de 2023 cerca de 200 familias de una peña creada por el establecimiento fueron agraciadas con El Gordo de la Primitiva, premiado con 7,2 millones de euros.