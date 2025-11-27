Reúnen a los antiguos presidentes del Puerto

E. V. PASAIA. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha celebrado esta semana una reunión en la que han tomado parte los antiguos presidentes. Su actual responsable, Izaskun Goñi, ha ejercido de anfitriona de este encuentro que ha tenido como escenario el edificio Transatlántico.

La reunión se enmarca dentro de la elaboración del Plan Estratégico 2026-2030. «Seguimos adelante con el proceso participativo con una sesión de trabajo con antiguos presidentes de la APP», señalan sus responsables, quienes añaden que este encuentro ha permitido aunar «pasado y presente para construir nuestro futuro».