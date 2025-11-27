Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los antiguos presidentes reunidos. APP

Pasaia

Reúnen a los antiguos presidentes del Puerto

E. V.

PASAIA.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha celebrado esta semana una reunión en la que han tomado parte los antiguos presidentes. Su actual responsable, Izaskun Goñi, ha ejercido de anfitriona de este encuentro que ha tenido como escenario el edificio Transatlántico.

La reunión se enmarca dentro de la elaboración del Plan Estratégico 2026-2030. «Seguimos adelante con el proceso participativo con una sesión de trabajo con antiguos presidentes de la APP», señalan sus responsables, quienes añaden que este encuentro ha permitido aunar «pasado y presente para construir nuestro futuro».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reúnen a los antiguos presidentes del Puerto

Reúnen a los antiguos presidentes del Puerto