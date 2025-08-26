El renovado espacio de la lonja pesquera para hostelería espera su inquilino

Tras dar comienzo a las obras destinadas a equipar el espacio de la lonja pesquera de Pasaia para servicios de hostelería, la Autoridad Portuaria ... de Pasaia (APP) ha abierto en paralelo la licitación para presentar ofertas de habilitación y explotación de un establecimiento de cafetería y restaurante en el edificio cabecera de la mencionado construcción.

Se trata de un local con una superficie total construida de 595,44 metros cuadrados, distribuidos en 322,26 metros cuadrados en planta baja y 273,18 metros cuadrados en planta primera, en el que la APP está ejecutando obras de equipamiento que ascienden a 650.000 euros para acondicionarlo.

Entre las ofertas presentadas, la APP valorará aspectos como que el origen de la materia prima tenga una vinculación con la propia lonja pesquera, que se impulsen medidas de protección medioambiental o la experiencia demostrada en hostelería. Toda la información está disponible en la publicación de la plataforma de los servicios de licitación electrónica del sector público

El plazo para presentar solicitudes en el concurso iniciado por la Autoridad Portuaria de Pasaia concluirá el próximo 10 de octubre. El negocio beneficiario recibirá el espacio en concesión por un plazo de 20 años.

Los interesados en participar en el concurso deberán presentar sus ofertas exclusivamente de forma electrónica a través de la plataforma de los servicios de licitación electrónica del sector público.