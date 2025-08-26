Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cristalera de la que se dota el restaurante y que permite acceder a su terraza. FOTOS JUANTXO LUSA

Pasaia

El renovado espacio de la lonja pesquera para hostelería espera su inquilino

La Autoridad Portuaria de Pasaia ha invertido 650.000 euros en las obras de acondicionamiento ya en marcha

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Martes, 26 de agosto 2025, 20:16

Tras dar comienzo a las obras destinadas a equipar el espacio de la lonja pesquera de Pasaia para servicios de hostelería, la Autoridad Portuaria ... de Pasaia (APP) ha abierto en paralelo la licitación para presentar ofertas de habilitación y explotación de un establecimiento de cafetería y restaurante en el edificio cabecera de la mencionado construcción.

