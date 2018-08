Las remeras de San Juan nacidas en Donostia y Cuenca Sábado, 18 agosto 2018, 00:23

Laura Goldarazena e Irene Arbeo representan dos casos muy diferentes de bateleras. La primera de ellas llegó al equipo hace nueve años, sin haber cumplido aún la mayoría de edad, cuando se decidió sacar la trainera femenina de San Juan. Desde entonces ha visto pasar varios entrenadores y presidentes por un club que siente como su segunda casa. «Entonces aún estábamos en el club viejo. Poco a poco fuimos consolidando la trainera», recuerda la joven donostiarra.

Irene nació en Cuenca y descubrió el remo cuando se trasladó a estudiar a Alicante. Desde entonces, este deporte se ha convertido en una pasión que le ha llevado a cosechar numerosos triunfos e incluso a participar en una regata en Hong Kong. Desembarcó en San Juan este pasado invierno, después de haber pasado por las costas de Orio e Hibaika en sendos veranos. Su vida dio un giro de 180 grados cuando la empresa de investigación en la que trabajaba cerró. Entonces, decidió dejar su casa y el resto su vida en Alicante para comenzar una aventura con las Bateleras. «Me comentaron que necesitaban gente y decidí venirme. Desde entonces he estado muy a gusto en el equipo y me gustaría continuar con él la próxima temporada. Me daría mucha pena que se disolviera», manifiesta Irene.