Refuerzan el SAC de Trintxerpe y San Pedro para el reparto de las tarjetas de residente

El Ayuntamiento de Pasaia comenzará a distribuir las tarjetas de la tercera y última fase de la ordenanza de aparcamiento de Pasaia en las próximas ... semanas. En concreto, en la oficina del SAC de Trintxerpe-San Pedro se implantarán refuerzos de tarde.

Con el fin de garantizar los recursos humanos necesarios para llevar a cabo los refuerzos, deberán establecerse restricciones en las oficinas de los otros distritos. De este modo, el martes 2 de diciembre, las oficinas de Antxo y Donibane abrirán de 08.00 a 14.00 horas; y la de Trintxerpe-San Pedro, de 08.00 a 18.00. Hoy, miércoles, y el 3 de diciembre, la apertura en Antxo y Trintxerpe-San Pedro será de 08.00 a 14.00, mientras que Donibane cerrará.

Los días 17 de noviembre y 4 de diciembre, el SAC de Donibane funcionará de 08.00 a 14.00; el de Trintxerpe-San Pedro, de 08.00 a 18.00; y el de Antxo cerrará. Finalmente, los días 28 de noviembre y 5 de diciembre todas las oficinas permanecerán en marcha de 08.00 a 14.00.

Las fechas clave

Los vecinos que tengan preparada la tarjeta recibirán un mensaje SMS en el número de teléfono indicado en la solicitud, mediante el cual se les dará el aviso. Si alguien que ha recibido el mensaje no puede acudir a la oficina, puede pedir a otra persona que acuda en su nombre. En este caso, se deberá presentar en ventanilla el documento de apoderamiento debidamente cumplimentado y fotocopia del DNI del solicitante por ambas caras.

La implementación de las zonas de la tercera fase (Trintxerpe completo, San Pedro completo y Donibane completo) comenzará el 15 de diciembre. Al igual que en las fases y zonas anteriores, a los vehículos mal estacionados se les pondrá inicialmente avisos no sancionadores. Más concretamente, para facilitar la adaptación de los vecinos, no se interpondrán sanciones hasta el 9 de enero de 2026.

A partir de entonces, se sancionará a los vehículos mal estacionados que no hayan solicitado la tarjeta antes del 15 de diciembre o que no tengan derecho a ella.

El Ayuntamiento advierte que los vecinos con la tarjeta antigua también deben solicitar el nuevo permiso, ya que el anterior no sirve para la nueva ordenanza.