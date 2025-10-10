Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El teniente de alcalde de Trintxerpe, Iraitz Pazos, en el parque de Azkuene.

Pasaia

El 'redonchel' se convertirá en un espacio «vivo, naturalizado e inclusivo»

El Ayuntamiento invertirá 36.915 euros en las obras que comenzarán el lunes para renovar y naturalizar el parque de Azkuene

Elena Viñas

pasaia.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:12

El proyecto de renaturalización del parque situado en la rotonda de Azkuene, Trintxerpe, arrancará el lunes. Los trabajos, que tendrán un presupuesto de 36.915,29 euros, se ejecutarán con el objetivo de convertir el conocido popularmente como el 'redonchel' en un espacio «vivo, naturalizado e inclusivo».

La intervención completará la actual zona de juego y esparcimiento con un espacio abierto con la naturaleza como base. El criterio básico del proyecto es la naturalización del ámbito, incluyendo en la medida de lo posible estructuras vegetales, protegiendo o integrando los árboles existentes, y estructurando el espacio con elementos naturales. Para ello, se utilizarán materiales naturales y cercanos, y se diseñarán diferentes soportes en función de cada uso, desde la zona de juego hasta la de descanso.

Los principales ejes de los trabajos serán el acondicionamiento del terreno, el uso de plantas autóctonas y las estructuras de madera. Los niños tendrán la oportunidad de explorar, trabajar la creatividad e interactuar de una manera libre y segura.

Además, el proyecto también promueve el intercambio generacional, creando espacios de convivencia y descanso. Se instalarán bancos de madera y estructuras informales para sentarse o tumbarse, adecuadas no solo para la población infantil, sino también para jóvenes, adolescentes, padres y cualquier persona. De esta forma, la renovada zona facilitará el flujo y el encuentro intergeneracional, manteniendo una estrecha conexión con el parque infantil colindante.

Diversas ventajas

Iraitz Pazos, teniente alcalde de Trintxerpe y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Servicios, señala que «este proyecto de renovación del parque de Azkuene no solo mejorará estéticamente la zona, sino que ofrecerá un entorno natural que fomente el desarrollo emocional, social y físico de los niños». «Nuestro objetivo es recuperar la relación con la naturaleza en los espacios públicos de toda Pasaia y que nuestros menores tengan cada vez más opciones de jugar con la naturaleza», explica.

El diseño de la renaturalización se basa en los principios del juego libre e inclusivo. Se crearán zonas que tengan como objetivo ser accesibles para todos los niños, con elementos que favorezcan el movimiento libre, la creatividad y la exploración: una zona de hierba, estructuras de madera y distintas formaciones vegetales y topografías que harán de la propia naturaleza parte del juego.

«Creemos que los parques infantiles no deben tener solo una función lúdica. Es importante trabajar estos espacios también desde el punto de vista educativo y sanitario, para fomentar el aprendizaje y el bienestar a través de la naturaleza. Además, la nueva estructura que vamos a crear permite reforzar también la convivencia y el intercambio intergeneracional», añade Pazos.

Las obras comenzarán el lunes y el plazo de ejecución rondará las tres semanas. No se prevé la necesidad de cerrar el parque infantil colindante, pero dependiendo de la obra puede que en momentos puntuales sea necesario cerrar alguna zona. Se trata, por tanto, de que antes de final de año los niños de Azkuene puedan disfrutar del renovado parque.

