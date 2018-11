«Las ratas campan a sus anchas en Salinas» Un vecino señala el muro a medio derribar con la valla de la obra. A la derecha, la maleza en las zonas verdes. Abajo, las zarzas inundan la urbanización. / FOTOGRAFÍAS ELENA VIÑAS Aseguran que uno de los roedores que pueden verse casi de continuo en la calle llegó a acceder al balcón de una vivienda trepando por un árbol Vecinos de esta zona de San Pedro han recurrido al Ararteko en busca de una solución ELENA VIÑAS PASAIA. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:59

Abandonados y desesperados. Así aseguran sentirse los vecinos de Salinas, una zona situada en la parte alta del distrito de San Pedro, en las inmediaciones del ambulatorio de Osakidetza. Son varios los problemas que padecen desde hace ya tiempo, pero el que ha acabado con su paciencia es el de la presencia de ratas casi de continuo en sus calles.

«Te las cruzas en cualquier momento. Hay veces que nos asomamos a la ventana de casa y vemos tres o cuatro juntas, grandes como conejos. Cada vez hay más», se queja un grupo de residentes en el barrio que, junto a las administradoras de diferentes comunidades de vecinos, han decidido denunciar públicamente la situación que padecen. Manifiestan que lo hacen en nombre de cuantos viven en Salinas, ya que «todos estamos igual de cansados».

«Las ratas campan a sus anchas aquí. Las ves a plena luz de día, se te quedan mirando, no escapan ni nada. No sabemos si se realizan tratamientos de desarratización, pero si los hacen, está claro que no son efectivos. Cuando menos, insuficientes», lamentan, al tiempo que muestran su «miedo» por que no se consiga poner freno a la que se atreven a calificar casi de «plaga».

Su mayor temor es que los roedores accedan a sus viviendas, algo que ya ha ocurrido en una ocasión recientemente. «Hace unos días una de las ratas trepó por un árbol y entró en el balcón de una casa que se encuentra en un primer piso. Da miedo», coinciden en señalar. Confiesan que se lo piensan «dos veces antes de abrir una ventana» por temor a que un hecho similar vuelva a repetirse.

Los vecinos cuentan cómo han llamado en reiteradas ocasiones al departamento municipal de Servicios y han presentado «muchas quejas» en la oficina del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) de Trintxerpe. «Pero no hemos conseguido solucionar nada. Ni siquiera hemos recibido respuesta a las instancias que hemos presentado por escrito», apuntan.

Decididos a poner fin a este problema, el pasado mes de agosto trasladaron su caso al Ararteko, quien, hacia finales del verano, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Pasaia. «Le dio un plazo de quince días para que respondiera y no lo ha hecho. Ya nos dijo que no pueden obligar a nada, pero sentimos impotencia porque ni siquiera su actuación ha tenido repercusión alguna. Ya no sabemos a quién más acudir», declaran.

Los vecinos de Salinas hacen hincapié en que se encuentran ante un problema «de salubridad» que requiere de una solución rápida, y que se ve agravado, además, por la falta de mantenimiento en zonas ajardinadas donde la vegetación crece sin freno. «Sólo vienen una vez cada ocho meses. No es suficiente. Se supone que el Ayuntamiento debe velar por nuestros derechos, pero nos sentimos dejados de la mano de Dios y totalmente indefensos», lamentan.

Un muro a medio derribar

El de la presencia de roedores en sus calles no es el único problema que sufren. Tienen, igualmente, desavenencias en la convivencia motivadas, al parecer, por un local de jóvenes situado en la parte trasera del portal número 5 de Salinas. «Se les han hecho requerimientos en dos ocasiones para que realicen medidas correctoras, y cumplido el plazo, no han hecho nada», se quejan.

Más «grave» consideran que resulta la situación creada en los últimos años por la titularidad de un muro a medio derribar que el Consistorio atribuye a los propios vecinos. Ellos no comparten en absoluto esa apreciación.

Según explican, «el Ayuntamiento quiere que nos hagamos cargo del muro los vecinos cuando en realidad pertenecía a una fábrica que se derribó para construir las viviendas de la plaza Serafín Esnaola. No deberían haber concedido la licencia de primera habitabilidad sin acabar la urbanización. El Ayuntamiento no ha cumplido con la ley. Dio permiso para echar el muro abajo y no se acabó. El constructor debía haber hecho lo que fuera con el muro y lo dejó abandonado».

Los vecinos muestran cómo el muro se halla a medio derribar, con la marca claramente visible de la pala que echó abajo varios lustros atrás la parte superior. Por motivos de seguridad se colocó durante la construcción de las viviendas una valla de obra que continúa en el lugar. En algunos tramos se ha visto cubierta por zarzas y demás maleza.

«Aún puede verse el poste de la acometida de la luz de la fábrica -en la actualidad, ya desaparecida-. El muro es anterior a la construcción de nuestras viviendas. ¿Cómo va a ser responsabilidad nuestra? Llegaron a amenazarnos en una carta con multas si no lo acondicionábamos. Hace un año y medio nos reunimos con los responsables municipales y el aparejador municipal. Pararon el tema de la multa, pero no han hecho nada más. Ahora ni siquiera se dignan a recibirnos. Lo hemos pedido por escrito y no nos responden. Llevamos un año y medio esperando. Tampoco nos quieren enseñar el expediente de derribo de la fábrica y de la recepción de la urbanización. No sabemos quién firmó todo eso», declaran.

El departamento municipal de Urbanismo les instó a realizar un estudio sobre el muro en cuestión. «Lo pagamos los vecinos, pero si se demuestra que el muro no es nuestro, como defendemos, el Ayuntamiento tendrá que abonarnos el dinero. Aportamos las escrituras originales y fotografías. Legalmente, no puede ser nuestro», sostienen.

Los vecinos de Salinas confían en poder encontrar solución al conflicto surgido por la titularidad del muro y al problema de los roedores que tanto les preocupa, pero recuerdan que viven, «en general», una situación que califican de «abandono» y no se resignan a acostumbrarse.