«He querido dar a aquellos pasaitarras el espacio que la historia les debía»

La biblioteca Ubera de Pasai Donibane fue escenario la tarde de este pasado jueves de la presentación de 'De mar y hierro', el segundo ... libro de la sanjuandarra Aizpea Barros Garmendia. Medio centenar de personas asistieron al acto en el que tuvieron la oportunidad de conversar con la escritora.

Su nueva novela discurre principalmente en la década de los años treinta, cuando una joven de Aia llega a Pasaia. «Esa parte está inspirada en mi abuela María, que vino del citado municipio a Donibane, donde se quedó viviendo», precisa a DV la autora, quien añade que su objetivo era «contar cómo la Guerra Civil influyó en esta población, cómo la gente luchó y cómo siendo Pasaia un pueblo vencido, el régimen obligó a muchos vecinos a callar, a no contar sus historias».

Como consecuencia, estas últimas se fueron perdiendo. «Gracias a las conversaciones mantenidas en mi familia, supe que mi abuelo vino con 17 años de Galicia a San Pedro a trabajar en la mar. Tuvo que luchar en San Marcos, pero no le transmitió algunas cosas a su hijos. Escribir este libro me ha permitido sacar a la luz las pequeñas historias de Pasaia vividas en aquella época», señala.

'De mar y hierro' está concebido como «un homenaje» a aquellos pasaitarras que lucharon por «todos los derechos de los que disfrutamos en la actualidad». Según explica Aizpea Barros, «he querido darles el espacio que la historia les debía. Viendo cómo a día de hoy el fascismo comienza a avanzar a marchas forzadas, esta historia me permitía mostrar a los pasaitarras qué ocurrió en este pueblo para ser conscientes de que todos los derechos de los que gozamos no nos han sobrevenido, sino que hubo personas que lucharon para conseguirlos. Como dice esa frase tan popular: la sociedad que no conoce su pasado está condenada a repetirlo».

La trama de su libro también destapa una bella aunque trágica historia de amor, «totalmente ficcionada». «Es algo que dejo claro para que nadie piense que ocurrió de verdad en mi familia», subraya.

«Esta novela surge para dar respuesta a los lectores de la primera que publiqué, '¡Grita mi nombre!', que nació de la necesidad de hablar del conflicto vasco. 'De mar y hierro' es la precuela y secuela de la anterior. Cierra el círculo, pero, al mismo tiempo, son dos historias que se pueden leer de forma independiente la una de la otra», manifiesta la escritora, quien en su búsqueda de información dio con un libro clave escrito por el exalcalde de Pasaia Xabier Portugal, 'Pasaia 1931-1939, La Memoria de Los Vencidos'.

'De mar y hierro' puede adquirirse ya a través de Amazon y próximamente, también estará a la venta en las librerías de la comarca. «Es muy ágil, se disfruta leyendo y da la oportunidad de conocer el pueblo. Tiene una perspectiva pedagógica, porque tiene un trasfondo y hace pensar», asegura Barros Garmendia.

La sanjuandarra no descarta sorprender a los lectores en el futuro con un libro infantil ilustrado.