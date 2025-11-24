Puertos del Estado autoriza la cesión gratuita de una parcela para la construcción de la residencia Adinberri en Pasaia

El Ministerio de Transportes ha anunciado este lunes que el Consejo Rector de Puertos del Estado ha aprobado la cesión gratuita por parte de la ... Autoridad Portuaria de Pasaia a la Diputación de Gipuzkoa de una parcela de 4.747 m2 para la construcción de la residencia de mayores Adinberri y un parking subterráneo, obras que comenzaron en julio de 2023.

La parcela en cuestión se ha tasado por un importe de 3,35 millones de euros pero el Ministerio traslada que «la cesión será gratuita dado que se va a destinar a fines de utilidad pública o interés social, en beneficio de todos los ciudadanos».

En concreto, se construirá una residencia para mayores, con centro de día en la planta baja y unos espacios de incubación de empresas y salas polivalentes vinculadas a la innovación. También está previsto un edificio destinado en plantas superiores a apartamentos de gestión municipal y en planta baja a espacios de innovación de la Fundación Adinberri. Y un tercer edificio destinado en todas sus plantas a diversos usos municipales de atención ciudadana. El aparcamiento subterráneo discurrirá bajo la totalidad de los edificios y la plaza interior, constará de dos plantas y su uso principal será de aparcamiento de vehículos de uso público y uso restringido para Adinberri y de algunos espacios al servicio de la residencia.

Esta operación se enmarca en la transformación de los entornos portuarios enclavados en el área de «Herrera norte», con la rehabilitación y recuperación de espacios urbanos «que contribuyan al desarrollo territorial y al bienestar de la población de Pasaia, dentro de la estrategia puerto-ciudad impulsada por Puertos del Estado».

Para 2028

El proyecto de Adinberri ha sufrido varios reveses desde que comenzó a gestarse en 2018. Entonces, se anunció que las obras arrancarían un año más tarde y que el centro estaría operativo en 2022. Dificultades administrativas derivadas de que el recinto pertenece al puerto y que en él intervienen diferentes estamentos, administraciones y regímenes, dilataron varios años el proceso de arranque. En abril de 2022 la Diputación licitó por 59 millones de euros las obras de construcción del inmueble y su parking subterráneo, especialmente esperado por los vecinos del municipio. En noviembre de ese mismo año, la constructora que resultó ganadora del concurso, Acciona, renunció a llevar adelante el proyecto al dispararse los costes energéticos, de transporte y de materiales.

Hubo que convocar un nuevo concurso público, adjudicándose los trabajos por 66,4 millones de euros, siete más que los contemplados con anterioridad, a una empresa que da inicio a las tareas en julio de 2023, con un plazo previsto de ejecución de 48 meses o, lo que es lo mismo, cuatro años. Sin embargo, a finales de 2024, se detectó amianto en los suelos donde se ejecutan las obras –«una cantidad superior a la prevista inicialmente»–, lo que obligó a detenerlas hasta junio de este año, momento en el que se reanudaron las obras, cuya previsión de finalización es 2028.