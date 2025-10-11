El PSE-EE valora positivamente el compromiso de Sánchez

E. V. Pasaia. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista valora «muy positivamente» la aprobación del Plan EDIL por parte del Gobierno de España para Oarsoaldea. La iniciativa consolida una firme apuesta por el desarrollo sostenible y la cohesión territorial. Los socialistas destacan la importancia de los proyectos de urbanización de Andonaegi y el parque periurbano de Azkuene, incluidos en el Plan EDIL. «Dos proyectos significativos porque permiten que la ciudadanía de Pasaia pueda contar con espacios urbanos dignos, para desarrollar su día a día y disfrutar de espacios verdes en condiciones», señala la portavoz socialista Lore Suárez, quien subraya que «cuando el PSOE gobierna en España, a Pasaia le va bien».

Según explica Suárez, «este esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez debe ser correspondido por el equipo de gobierno de EH Bildu y Podemos, ya que, si no son capaces de estar a la altura y ejecutar los proyectos a tiempo, se perderá una histórica oportunidad. Nos preocupa cómo se está ejecutando otro importante proyecto que también recibió dinero del Gobierno de España, como es la rehabilitación del edificio de Luzuriaga».

El PSE-EE afirma que la estrategia del Gobierno español siempre ha sido la de cohesión y reequilibrio territorial, lo que se traduce en más recursos para comarcas como la de Oarsoaldea.