Pasaia

El PSE-EE reclama impulsar un plan ambicioso de comunidades energéticas

E.V.

pasaia.

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:59

El PSE-EE ha presentado una moción en el Ayuntamiento para exigir al Gobierno un compromiso real y acciones concretas en materia de transición energética. La portavoz socialista, Lore Suárez, denuncia «la falta de liderazgo del alcalde y la parálisis del Gobierno municipal, que ha dejado a Pasaia rezagada en el impulso de comunidades energéticas, a pesar de sus promesas electorales». Pasaia fue pionera con la creación de la primera comunidad energética, una iniciativa impulsada por la industria local y el departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa liderado por el socialista José Ignacio Asensio. El PSE-EE lamenta que, desde entonces, el Gobierno no haya dado continuidad a este proyecto ni haya promovido nuevas comunidades que beneficien a los vecinos. «Mientras otros municipios de Gipuzkoa avanzan con proyectos de autoconsumo, Pasaia se mantiene al margen por la inacción del Gobierno municipal», explica Suárez.

Ante esta situación, ha presentado una moción que incluye varias peticiones, como impulsar un plan ambicioso para extender el modelo de autoconsumo colectivo en toda Pasaia; realizar estudios técnicos para identificar nuevos espacios municipales aptos para la instalación de proyectos de energía renovable compartida; aprovechar plenamente los recursos y ayudas disponibles a través del Departamento de Sostenibilidad; crear un programa estable de formación, sensibilización y dinamización para fomentar la participación ciudadana y del tejido comercial, etc.

