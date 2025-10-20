El PSE-EE pide al alcalde que aclare el suspenso de la ordenanza de residentes

El grupo municipal socialista denuncia la «chapuza administrativa» llevada a cabo por el Gobierno municipal de EH Bildu y Podemos tras la reciente publicación ... en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) de la suspensión cautelar del artículo 4.5 de la ordenanza de regulación de estacionamiento de residentes. «Dicho artículo es crucial, ya que regula el aparcamiento en zonas de dominio público portuario (DPP)», asegura.

Según explica en una nota de prensa, «el Puerto de Pasaia alegó contra la ordenanza y el recurso ha sido estimado parcialmente, provocando la suspensión de la aplicación de la regulación de aparcamiento en zonas vitales y que afectan a San Pedro, Trintxerpe y Donibane».

El grupo municipal socialista recuerda que ya se posicionó en contra de la ordenanza durante su tramitación y aprobación, advirtiendo que una de las principales pegas que le veía a la propuesta era la inclusión de espacios portuarios sin previo acuerdo y consenso con la APP. «Lamentamos profundamente que se hayan confirmado las peores previsiones. Cuando preguntamos en pleno al alcalde Alberro sobre la posibilidad de que este tema acabara en los tribunales, se nos dijo que no creían que la estimación parcial de la alegación del Puerto fuese a tener esta consecuencia y que abrirían un marco de negociación», manifiesta la portavoz socialista Lore Suárez.

«Los pasaiatarras han pagado por obtener una tarjeta cuya aplicación efectiva queda ahora en el aire»

A su juicio, los hechos demuestran que la actitud «negligente» del Gobierno de Pasaia ha llevado a la suspensión cautelar y a un nuevo escenario «de incertidumbre» para cientos de pasaitarras de diferentes distritos, a los que Alberro prometió que con esta regulación iban a poder aparcar sin problema.

Los socialistas señalan que los pasaitarras se hacen preguntas que exigen respuestas inmediatas. «Urge que el Gobierno de EH Bildu y Podemos aclare a la ciudadanía las siguientes cuestiones que afectan directamente a los vecinos de zonas como Torreatze, Arraunlari o plaza Bizkaia», indican.

Además, formulan una serie de preguntas: «¿En qué situación legal queda la ordenanza de estacionamiento tras la suspensión de un artículo tan relevante? ¿Qué va a ocurrir con los espacios que la ordenanza recogía como lugares de regulación exclusiva de residentes, al tratarse de dominio público portuario? ¿Cuándo se va a implantar finalmente la ordenanza en todos los distritos? ¿Pueden ahora los no residentes aparcar con total normalidad y sin restricción en los espacios de dominio público portuario afectados por la suspensión?»

El grupo municipal socialista insiste en que la situación que se ha creado es «kafkiana e injustificable». «La falta de previsión, capacidad y voluntad del Gobierno municipal para trabajar previamente a la aprobación de la ordenanza un acuerdo con el Puerto se está traduciendo en un perjuicio económico y de seguridad jurídica para los pasaiatarras, que han pagado por obtener una tarjeta cuya aplicación efectiva, queda ahora en el aire porque no ofrece ninguna garantía», concluyen.