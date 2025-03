El PSE-EE, en contra de cerrar la guardería municipal y en defensa de su gratuidad

El PSE-EE se ha posicionado en contra de la eliminación de la escuela infantil municipal planteada ayer en la comisión informativa de Educación a ... propuesta del Gobierno municipal de EH Bildu y Podemos. Denuncia que quiere reducir a casi la mitad las plazas públicas que existen actualmente en Pasaia al disolver la escuela infantil municipal, ubicada en la calle Pescadería y que actualmente complementa los servicios públicos que presta el consorcio Haurreskolak en Karmengo Ama.

Según explica, EH Bildu y Podemos justifican esta decisión por la eliminación de las subvenciones del departamento de Educación a las escuelas municipales. «Una mera excusa de EH Bildu y Podemos, que tendrán que explicar a las familias», indica.

El servicio municipal de guardería en Pasaia, que lleva en servicio 23 años, es «fundamental» para muchas familias con hijos de cero a tres años de edad. Muchas de ellas, necesitan estos servicios públicos y gratuitos ante la imposibilidad de pagar por ellos. «Si se elimina la guardería, se les priva, por tanto, de poder elegir matricular a sus hijos en la escuela pública», añade.

Un servicio «fundamental»

El PSE-EE señala que existe la posibilidad de ceder el servicio al Consorcio Haurreskolak garantizando que este continúe, manteniendo así la oferta de las 81 plazas actuales de manera gratuita. Este servicio es fundamental para la conciliación de las familias y la decisión que pretende aprobar el Gobierno eliminará 39 plazas públicas que actualmente se ofrecen en la Lilitegi de Pescadería.

«En otros ayuntamientos donde no gobiernan estas formaciones exigen que se amplíe la oferta pública y gratuita. Sin embargo, en Pasaia, ha decidido eliminar el servicio público y gratuito», denuncia la portavoz socialista, Lore Suárez.

La incorporación del tramo de edad que va de cero a tres años a la red pública con carácter gratuito supuso, en el curso en el que puso en marcha, un incremento del 25% de la matriculación. En la actualidad, EH Bildu y Podemos en Pasaia han decidido eliminar el servicio y no optar por integrar la guardería en el consorcio, como ha ofrecido el departamento de Educación del Gobierno Vasco. «Esta decisión privará a las familias pasaitarras y, en especial, a las de Trintxerpe y San Pedro, de poder optar a este servicio de manera gratuita».

«No es comprensible que un gobierno municipal que se dice progresista y que dice defender los servicios públicos, tome esta decisión, sobre todo, cuando las formaciones que hoy gobiernan en Pasaia han defendido públicamente el incremento de plazas de cero a tres años y han exigido su gratuidad frente al departamento vasco de Educación. Ahora quieren hacer todo lo contrario en Pasaia», explica Lore Suárez.

Cesión al Lizeo

Al parecer, la propuesta del Gobierno municipal supondrá promover que, una vez disuelto el servicio de guardería municipal, se ceda la instalación a Pasaia-Lezo Lizeo, para que sea este centro de enseñanza el que reabra la instalación integrada en su oferta educativa.

«Reconociendo la labor que realiza Pasaia-Lezo Lizeoa en Pasaia, no podemos ignorar que su oferta no es pública ni gratuita. Por ello, no alcanzamos a entender, en especial, cómo una formación como Podemos, que dice defender la escuela pública universal y gratuita, se preste a facilitarlo con su voto, privando a las familias de Trintxerpe y San pedro y a las de todo Pasaia que así lo deseen, de poder disponer de plazas públicas gratuitas», denuncia la portavoz del PSE-EE.

Los socialistas exigen al Gobierno municipal y, en especial, a Podemos que reconsidere su postura y se inicien las gestiones necesarias para que la guardería municipal se integre en el Consorcio Haurreskolak y se garantice la gratuidad del servicio de guardería que existe hoy en día en el municipio. De este modo, conseguirán mantenerse las 81 plazas actuales para que sean de carácter gratuito para las familias pasaitarras.