La propuesta fiscal del Gobierno «pone la mirada en las familias vulnerables»

El Gobierno municipal ha presentado a través de una nota de prensa la propuesta de impuestos y tasas para el ejercicio 2026. El alcalde, ... Teo Alberro Bilbao, señala que, a la hora de elaborar esta propuesta, han puesto la mirada en las «familias más vulnerables» del municipio.

El Ayuntamiento propone una actualización general del 2,5% para el ejercicio 2026, con algunas excepciones como las referidas al Impuesto sobre Obras e Instalaciones (ICIO), el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o tasas y precios públicos de la Escuela de Música Juanje Neira o el Euskaltegi. El alcalde asegura que se trata de un incremento «moderado», inferior a las subidas que se están aplicando en los municipios de la zona, y que tiene como objetivo mantener el equilibrio entre gastos e ingresos municipales con el fin de garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos.

«Para que los servicios municipales (limpieza, mantenimiento, programas de juventud, culturales y deportivos) sigan siendo de calidad es necesario realizar una actualización responsable en función del incremento de los costes generales y de la evolución del IPC. Y eso es lo que hemos hecho», declara Alberro.

Nuevas vías de financiación

Entre los puntos más destacados de la propuesta hecha pública, el primer edil señala tres vías de financiación adicionales. La primera es el incremento del Impuesto sobre la Actividad Económica. Están sujetas a este impuesto las sociedades o empresas cuya facturación anual supere el millón de euros.

El Ayuntamiento ha decidido «actualizar este impuesto en el próximo ejercicio para que las empresas con mayor facturación en el ámbito portuario realicen una mayor aportación en proporción a su mayor capacidad económica».

El recargo del IBI a las viviendas vacías es otra de las vías contempladas. Para movilizar las viviendas que se encuentran fuera de mercado, reducir la presión sobre la oferta y la demanda y contribuir a frenar el continuo incremento de precios, en lo sucesivo se aplicará en este impuesto un recargo del 150% a las viviendas que se encuentren vacías injustificadamente, «con las excepciones que ello conlleva».

Sobre esta medida, el regidor destaca que el objetivo del acuerdo no es incrementar la recaudación. «Por el contrario, este recargo tiene por objeto complementar las bonificaciones del 50% aprobadas el año pasado en el IBI. Gracias a estas bonificaciones del año pasado, los vecinos que pongan su vivienda vacía a disposición de un programa de alquiler público, como los programas Asap o Bizigune, tendrán un descuento en el impuesto». Esto responde, según argumenta el alcalde, a la filosofía consistente en «poner en el mercado viviendas vacías, preferentemente como alternativa pública de alquiler, para facilitar las posibilidades de emancipación de las personas jóvenes pasaitarras».

La tercera vía de financiación adicional es la tasa de agua del puerto de Pasaia. Se actualiza la tasa por utilización del agua que aplica el Ayuntamiento a la actividad portuaria de Pasaia, equiparando la cuantía a abonar para actividades portuarias a la que se aplica a cualquier actividad industrial. De hecho, la tasa que se les ha cobrado hasta ahora es «inactualizada y totalmente insuficiente, más barata que la que se cobra a las viviendas particulares», según precisa el regidor.

«Uso más equitativo»

Asimismo, el equipo de Gobierno municipal ha acordado introducir la «progresividad» en las tasas de los programas de juventud (ludotecas y colonias), facilitando el acceso de las familias en situación de vulnerabilidad económica a los programas municipales.

La modificación propone un sistema de bonificaciones «más justo», basado en dos criterios principales: el nivel de ingresos de la familia y el número de hijos. El objetivo es que los programas municipales sean accesibles para todas las familias y que el esfuerzo económico sea «proporcional» a su situación económica.

En palabras de Teo Alberro, «hasta ahora la estructura de las tasas no estaba actualizada y generaba grandes diferencias entre las familias del pueblo. Con la actualización proponemos un uso más equitativo de los recursos municipales para aliviar a las familias con verdadera necesidad y que todos los menores puedan participar en igualdad en los programas en materia de juventud».

La nueva propuesta municipal establece la progresividad en dos líneas. Para empezar, en función de los ingresos. Las familias con ingresos más bajos obtendrán mayores bonificaciones y, en consecuencia, pagarán tasas más bajas. La otra línea se basa en el número de hijos. Se aplicará una bonificación superior por cada hijo hasta el tercero, a partir del cual se mantendrá la misma bonificación.

El sistema anteriormente vigente presentaba «importantes» desequilibrios entre las familias que se encontraban en situaciones similares. Por ejemplo, entre dos familias con salarios similares, una de las familias pagaba por la ludoteca nueve euros anuales por cada hijo por tener tres hijos, mientras que otra familia pagaba 42 euros por cada hijo al tener dos hijos.

«Estos saltos no eran ni justos ni razonables. La nueva propuesta promueve la participación de todas las familias y la inclusión de los jóvenes y refuerza la orientación social de la política municipal: un uso de los recursos públicos responsable, equitativo y adaptado a la situación socioeconómica actual. Esta actualización es una apuesta por las políticas sociales, que conjuga la sostenibilidad municipal con el bienestar de la ciudadanía», señalado Alberro.

El equipo Gobierno formado por EH Bildu y Podemos ya ha trasladado la propuesta ideada para el próximo año 2026 a los grupos de la oposición para que realicen sus aportaciones o propuestas antes de ser llevada a pleno para su aprobación.