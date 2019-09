Los políticos reman juntos en la bahía Listos para la aventura. Julen Rodríguez, Jorge Aguayo, Itziar Barragan, Goizane Álvarez, Miguel Ángel Crespo y Nahikari Otermin, con Yarza tras ellos. / FOTOGRAFÍAS ELENA VIÑAS Pasaia Kayak invitó a los ediles y a la directora foral de Deportes a participar en una salida en piragua ELENA VIÑAS PASAIA. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:40

Con los nervios propios de los principiantes, pero toda la ilusión de quien se embarca en una nueva aventura. Así aguardaban en el muelle del Hospitalillo los políticos que habían decidido aceptar la invitación de Pasaia Kayak para salir en piragua a recorrer la bahía. Hacían suyo el reto la directora de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, y su homónimo de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Crespo, quien también ejerce en la actualidad como concejal en Pasaia. Les respaldaban sus compañeros del PSE, los también ediles Jorge Aguayo e Itziar Barragán. Al grupo se sumaban Nahikari Otermin, del PNV, y Julen Rodríguez, de Podemos.

En el mismo punto donde a comienzos de esta semana se producía un vertido, los expedicionarios daban las primeras paladas rumbo a la bocana, seguidos de cerca por monitores y deportistas del club trintxerpetarra. Otermin tomaba ventaja y en pocos segundos dejaba atrás al grupo. A la cabeza marchaba también el presidente de Pasaia Kayak, Txema Yarza.

Aguayo, Rodríguez y Crespo iniciaban un mano a mano a la altura de Torreatze conversando animadamente al tiempo que disfrutaban de la travesía bajo el sol. Barragan compartía embarcación con su hijo menor, mientras Álvarez adquiría confianza y disfrutaba tomando las olas en los límites del puerto. «No vamos a ir más allá porque hoy hay olas», advertían los voluntarios que ejercían de «escoltas» en el mar.

Cerca de dos horas más tarde, todos ellos regresaban al punto de inicio de la singladura para reponer fuerzas con un merecido almuerzo servido por el club en el muelle. Los participantes coincidían en valorar positivamente la experiencia. Así lo manifestaba la directora foral de Deportes.

Según explicaba, «nunca me habían suscitado demasiado interés las actividades del agua porque no me siento muy segura en ese medio, pero cuando estás gestionando algo es importante conocer de primera mano lo que gestionas». «He disfrutado muchísimo y me ha permitido aprender mucho gracias a la gente del club, que nos ha acompañado», añadía.

Txema Yarza calificaba de «jornada de confraternización» el encuentro. «Los políticos han podido ver la dinámica del club de manera natural y han quedado satisfechos de la experiencia», celebraba. Recordaba que, estando en ciernes un festival marítimo, «esta puede ser otra forma de ver diferentes opciones y dar a conocernos».