El PNV se pregunta dónde está la Pasaia «a todo color» que prometía EH Bildu

E.V. Pasaia. Sábado, 14 de junio 2025, 20:52 Comenta Compartir

A punto de cumplirse dos años de la llegada a la alcaldía de EH Bildu, el PNV realiza una valoración de su mandato. En ella, los jeltzales recuerdan que el equipo de Teo Alberro prometía «pasar de un Pasaia en blanco y negro a otro a todo color». «A día de hoy, podemos afirmar sin ruborizarnos que mucho prometieron, pero poca novedad han ofrecido. La única iniciativa propuesta por EH Bildu y Podemos ha sido la ordenanza de aparcamiento, próxima a implementarse. El resto de proyectos, muchos de ellos en su recta final, vienen del anterior equipo de Gobierno o de otras administraciones, como la Diputación Foral de Gipuzkoa o el Gobierno Vasco, lideradas por EAJ-PNV», explican.

En esta línea, sitúan el modelo de cuidados, «que con mucho trabajo viene desarrollando la Diputación Foral de Gipuzkoa junto al Ayuntamiento desde hace varios años», el servicio de atención domiciliaria e incluso el soterramiento del Topo a su paso por Antxo. «Nos llama la atención ese afán por apropiarse del trabajo ajeno, aun cuando anteriormente, en muchos casos eran pegas y peros», señalan.

Desde EAJ-PNV preguntan a los partidos del Gobierno municipal dónde han puesto el color y qué han hecho exactamente para mejorar la vida de los pasaitarras «más allá de incrementar la plantilla municipal a costa del erario público».

«Sabemos que gobernar no es sencillo ya que hay que trabajar mucho y es necesaria mucha planificación, cosa que actualmente brilla por su ausencia. Además, en muchas ocasiones hacerlo implica tomar decisiones difíciles. Sin embargo, en eso consiste gobernar: en afrontar los problemas y priorizar las soluciones, decidiendo entre las opciones posibles. Es fácil hacer populismo y trasladar al resto cómo hay que hacer las cosas, pero resulta más complicado llevar a cabo esas promesas vacías», critican. También creen que es necesario tener un liderazgo claro y marcar un rumbo, «cosas de las que carece el equipo de Gobierno actual, más dado a la improvisación sin ningún criterio ni rumbo fijo». «Eso sí, hay que reconocerles que, a la hora de escribir un relato, saben vender como propio el trabajo ajeno. Y cuando algo no sale bien, no se ruborizan en culpar a otras administraciones», explican.

«Sin apenas cambios»

Añaden que, llegados al ecuador de la legislatura, «apenas se han percibido cambios». «Tal vez porque se dejaron proyectos estratégicos en marcha y se pusieron los mimbres para poder ir avanzando y que el actual equipo de Gobierno está recogiendo, o realmente la situación de Pasaia no estaba tan mal como algunos proclamaban. Sea como fuere, nos preocupa que el Gobierno municipal no tenga un rumbo más allá de palabras grandilocuentes y promesas vacías», afirman. A su juicio, EH Bildu y Podemos se escudan en la falta de presupuesto y la difícil gestión administrativa, «situaciones nada nuevas ni sorprendentes para cualquier pasaitarra, pero que utilizaban como arma arrojadiza en legislaturas anteriores».

El grupo que encabeza Loreto Osa asegura tener clara su prioridad: «seguir trabajando para mejorar el bienestar de la ciudadanía y por ello, en todo momento, tanto cuando hemos estado en el gobierno como actualmente en la oposición, no hemos dejado de trabajar en pro de Pasaia. A diferencia de otros, presentamos propuestas, hacemos aportaciones cuando se nos permite y, por supuesto, seguimos tendiendo nuestra mano para colaborar en proyectos que puedan ser beneficiosos para el municipio y su ciudadanía».