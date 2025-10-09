Piden tomar medidas urgentes en el polideportivo

PasaiaPiden tomar medidas urgentes en el polideportivo
E. V.
Pasaia.
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24
Los clubes deportivos Donibane Eskubaloia, Sanpedrotarra AF, AF Antxo y Donipari KE han escrito una carta abierta al Ayuntamiento para denunciar el «deplorable estado, cuidado y deterioro» que vive el polideportivo de Pasaia. Según explica, «el pasado fin de semana ha sido ejemplo de los innumerables días que el polideportivo ha presentado un aspecto indigno para la práctica de diferentes deportes. Pasillos inundados, bancos de vestuario rotos, un bar inservible debido a la cantidad de agua que cae del techo, goteras en la pista, etc. Esto se suma a la cantidad de desperfectos y daños que sufre desde hace varios años un espacio donde conviven más de cuatro clubes de diferentes distritos de la bahía, divididos en nueve equipos. Algunos de ellos compiten en categoría nacional y otros en categoría autonómica, mostrando una imagen lamentable ante el resto de clubes y árbitros que visitan Pasaia, los cuales siempre muestran su asombro por esta situación».
Además de estos clubes, el deporte escolar es otro de los beneficiarios del uso del polideportivo, «y es con ellos con los que más cuidado deberíamos tener, dado que son los menores de nuestra comarca los que disfrutan de este servicio». Aseguran que una de las dos gradas lleva años cerrada y sin poder disfrutarse, debido a que existe riesgo de caída de parte del techo. «Sin embargo, es por esta grada por el único sitio donde existe un acceso para personas con movilidad reducida. Muchos fines de semana acuden personas que necesitan de este acceso para poder entrar a ver sus familiares más pequeños, y tienen que cruzar una grada poniendo en peligro su integridad física y la de sus acompañantes», señalan.
Añaden que multitud de espacios más están en desuso por abandono, ejemplo de ello son la fosa de remo, la pista de squash o la sala de gimnasia. Hay ventanas que desde hace años están rotas y no pueden ser cerradas, techos con peligro de caída, goteras por doquier, banquillos rotos... «Todo esto debido a una falta de mantenimiento y reparación que se ha alargado durante años», manifiestan, al tiempo que exigen «unos mínimos de seguridad y de mantenimiento de estas instalaciones».
«Nosotros, como responsables deportivos y usuarios de estas instalaciones públicas, instamos a los responsables de las mismas que tomen medidas urgentes. La práctica del deporte en nuestro pueblo goza de una gran salud en los últimos años y consideramos que es muy poco correspondida por parte de los responsables del Ayuntamiento. No podemos permitir que este espacio, que debería ser un motor de desarrollo y bienestar para nuestra comunidad, siga deteriorándose», concluyen.