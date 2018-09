El Pescados Ferreres cayó eliminado de la Copa Vasca Con los aficionados. Los jugadores antes del último partido. / VIÑAS El equipo antxotarra, que dará inicio este próximo sábado a la competición de liga, ha reunido en pocas semanas un total de 450 socios E.V. PASAIA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:27

Muy buen partido el disputado por los jugadores del Afantxo F.K. Pescados Ferreres que, sin embargo, no tuvieron suerte. Después de ir en todo momento por delante en el marcador, el equipo no fue capaz de mantener esa ventaja y al final, empató (2-2) ante el Batzarre. El pase de la eliminatoria se decidió en la tanda de penaltis y la fortuna no estuvo, por desgracia, del lado antxotarra.

La imagen fue muy buena, así como la entrega de los jugadores. Los tantos fueron obra de Mauro Ayerza, que marcó dos golazos. Este jugador está siempre «sensacional», compitiendo al máximo nivel.

El Pescados Ferreres dará inicio a la competición liguera con el partido que disputará este próximo sábado en Vitoria contra el Alipendi Zalditxo de Araia. «El equipo está con muchas ganas de empezar la liga», manifiesta el presidente del club, Alberto Ferreres.

Viajes gratuitos

En las últimas semanas, el Pescados Ferreres ha sumado un total de 450 socios gracias a la campaña que ha llevado a cabo. «Estamos muy agradecidos a los aficionados y a los seguidores que se han hecho socios. En breve, se repartirán las tarjetas de socios. Si alguno de ellos quiere viajar con el equipo en nuestro autobús para presenciar los partidos, lo puede hacer gratuitamente», señala Alberto Ferreres.