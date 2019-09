«Me da mucha pena retirar la máquina, pero me han robado ya cuatro veces» En Trintxerpe. Dos vecinos leen el aviso del cese del servicio en la expendedora de leche situada en Euskadi Etorbidea. / VIÑAS Los asaltos a la expendedora de leche fresca de Trintxerpe obligan a su responsable a cesar este servicio ELENA VIÑAS PASAIA. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:18

Triste y apenado. Así reconoce sentirse Iñaki Zapirain, quien desde diciembre de 2012 vende la leche fresca recién salida de su caserío, Bordazar de Lau Haizeta, en Errenteria, a través de una máquina expendedora situada en pleno centro de Trintxerpe, la única de estas características de toda Pasaia.

A comienzos de esta misma semana se veía obligado a dejar de prestar servicio a una nutrida clientela que se ha mantenido fiel a lo largo de estos ocho últimos años. Informaba a los vecinos del mencionado distrito de lo sucedido a través de un cartel colocado en su instalación: «Por un nuevo robo con vandalismo nos vemos obligados a cerrar definitivamente esta máquina. Gracias por valorar el producto».

Zapirain manifestaba ayer a este periódico la impotencia que siente. «Me han robado ya cuatro veces desde que puse la máquina y cada vez que la asaltan, se llevan el cajetín del dinero, quitan piezas, rompen los cables y hacen destrozos que necesitan de la asistencia de varios técnicos. Cada robo me cuesta, solo en reparaciones de las averías que hacen, 3.000 euros», confesaba.

Continuar con esta «inseguridad» se ha convertido en algo imposible, como el propio Iñaki Zapirain reconoce. «Haces un sacrifico y ves que la gente está contenta y lo agradece, pero luego te hacen esto y no puedes asumir tanto coste. Además, los seguros no quieren hacerse cargo desde el principio porque dicen que son máquinas de vending que están en la calle y no son seguras», señalaba.

Lamenta que, teniendo que asumir el trabajo que conlleva ocuparse del caserío, de la ganadería y las expendedoras, tenga que estar siempre a expensas «de lo que les pueda pasar» a estas. «Al final, te cansas. Te acaba afectando hasta a la salud», reconocía.

Agradecimiento a los clientes

No es la primera vez que este tipo de máquinas son objeto de asaltos. Zapirain ya los sufrió hace aproximadamente cinco años en las otras dos máquinas de las que dispone tanto en Irun como en el plaza Easo de San Sebastián. «Fuimos víctimas de varios robos continuados. Finalmente, la policía detuvo al culpable que era un delincuente reincidente», recuerda.

Pese al disgusto que le han supuesto los robos más recientes registrados en la de Euskadi Etorbidea de Trintxerpe, el responsable de Bordazar quiere agradecer a cuantos han confiado en su servicio este tiempo. «Sé que la gente estaba muy contenta. Nos decían lo buena que estaba la leche, que si hacían con ellas croquetas... Me da mucha pena no poder seguir dando este servicio. Espero que al menos la gente sepa lo agradecido que le estoy», concluía Iñaki Zapirain.