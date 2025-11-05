«Es un paso muy importante para seguir recuperando Ciriza como espacio útil»

Elena Viñas pasaia. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

El Ministerio español de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado esta semana la concesión de una subvención de 300.000 euros al Ayuntamiento de Pasaia para la realización de obras de eficiencia energética y accesibilidad en el edificio Ciriza de Trintxerpe. Esta financiación, fruto de una enmienda presentada por Euskal Herria Bildu en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, permitirá garantizar un uso «mínimo y adecuado» del inmueble. Así lo asegura el alcalde Teo Alberro.

Esta subvención no pudo ejecutarse hace dos años debido a que la cesión del edificio Ciriza por parte de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) al Ayuntamiento aún no se había materializado. Ante esta situación, Alberro remitió una carta al Ministerio solicitando que la ayuda pudiera hacerse efectiva una vez completado el traspaso. En su misiva, el regidor trasladó las dificultades técnicas y administrativas que impidieron el uso de la partida presupuestaria en su momento, solicitando que se mantuviera el compromiso económico para los ejercicios posteriores.

El Ministerio ha atendido favorablemente la petición, reconociendo el interés público del proyecto y la importancia de la actuación para el municipio. De esta forma, la partida de 300.000 euros acordada con EH Bildu en 2023 se hará efectiva este año, garantizando que los fondos reviertan en beneficio de los pasaitarras.

El primer edil ha expresado su satisfacción por esta resolución: «Este es un paso muy importante para seguir recuperando Ciriza como un espacio útil para el municipio. La confirmación de esta subvención demuestra que la constancia y el diálogo entre instituciones dan resultados. Quiero agradecer especialmente el trabajo de EH Bildu en la negociación presupuestaria y la disposición del Ministerio para hacer realidad este compromiso con Pasaia».

El edificio es «un símbolo»

El edificio Ciriza es «un símbolo del pasado industrial y marítimo de Trintxerpe», vinculado históricamente a la actividad pesquera y naval que marcó la identidad de Pasaia durante décadas. En la actualidad, tras años de desuso y obsolescencia, el Ayuntamiento quiere recuperar este espacio «emblemático» para la ciudadanía, reconvirtiéndolo en un lugar con «nuevos usos públicos ligados a la cultura, la creatividad y el asociacionismo local». Esta actuación se enmarca dentro del objetivo estratégico del Consistorio de poner en valor el patrimonio público y adaptarlo a las necesidades sociales y comunitarias del presente.

No obstante, desde el Ayuntamiento subrayan que esta subvención constituye solo «una pequeña pieza» dentro del proceso de rehabilitación integral que el edificio Ciriza necesita. El Consistorio es plenamente consciente de que el inmueble requiere de una inversión «más amplia» y de un proyecto «más ambicioso» que permita su recuperación total. Aun así, esta partida económica representa «un paso firme» en esa dirección, ya que permitirá acometer actuaciones que garanticen la seguridad de la construcción erigida en el corazón de Trintxerpe y, con ello, el disfrute del espacio por parte de la ciudadanía y las asociaciones locales.