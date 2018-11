La pasarela peatonal de Trintxerpe se inaugurará el próximo día 21 Operarios trabajando ayer en el recinto de obras. A la derecha, la rampa para peatones y bicicletas. Abajo, las especies a punto de ser plantadas. / FOTOGRAFÍAS ELENA VIÑAS Izaskun Gómez califica esta obra de «símbolo de la regeneración» de la bahía | La alcaldesa aboga por los consensos interinstitucionales y el trabajo para seguir avanzando en la transformación integral de Pasaia ELENA VIÑAS PASAIA. Martes, 6 noviembre 2018, 00:37

Quedan apenas quince días para que una de las obras más importantes del proceso de transformación urbana de la bahía de Pasaia vea, finalmente, la luz. La tan esperada pasarela peatonal y ciclista que unirá el núcleo urbano de Trintxerpe con la estación de Euskotren del barrio donostiarra de Herrera se inaugurará el próximo día 21, con un acto que contará con la presencia de representantes de la Autoridad Portuaria de Pasaia, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de esta localidad.

Aunque los trabajos aún no han finalizado, ya puede contemplarse el cambio de imagen que han experimentado los terrenos pertenecientes al puerto pasaitarra situados en La Herrera. Tras rellenar de tierra buena parte del espacio provisto de alrededor de 20.000 metros cuadrados que ha sido urbanizado y la colocación el pasado mes de agosto de la estructura metálica, los operarios se centran estos días en rematar la obra y abordar las labores de jardinería. Las especies de plantas elegidas para poblar los jardines que circundan el paseo ya han llegado a Trintxerpe, donde ayer aguardaban para ser repartidas por la zona verde.

A pesar de que los planes destinados a impulsar un cambio de calado en Pasaia engloban diversas actuaciones, la alcaldesa, Izaskun Gómez, no oculta que la que a punto está de estrenarse sería, sin lugar a dudas, «la más llamativa» de cuantas ya han sido aprobadas. «Puede ser el símbolo de la regeneración, ya que el impacto visual que va a producir es enorme, por no hablar del impacto que tendrá en cuanto a la seguridad; y probablemente las mujeres sepan de lo que estoy hablando. Esa zona no era la más recomendable para transitar», señala.

Obra «con continuidad»

La regidora añade que, más allá de la inauguración prevista para finales de este mes, la obra «va a tener su continuidad». Una vez concluya la construcción de los pabellones proyectados en la parte inferior del n e resulte, concretamente sobre sus techos, se habilitará «una serie de elementos» que contribuirán a evitar una «desertización» de esta zona.

«Estamos estudiando qué elementos instalar», insiste Izaskun Gómez, quien recuerda que siempre ha defendido que había que optar por aquellos que hagan de éste un espacio «dinámico» y no algo con aspecto precisamente desértico, «que es lo que contribuye a una mayor inseguridad». «Desde el inicio del proceso he defendido que tenía que haber un dinamismo a lo largo de todo el día y en ello estamos», insiste la socialista.

Izaskun Gómez se congratula de que esta obra «tan llamativa y emblemática» sea una realidad, al tiempo que pone en valor que este avance es fruto del consenso y la coordinación interinstitucional, «dejando a veces pelos en la gatera». «En eso consisten los acuerdos, en ceder cuando entiendes que el beneficio puede ser mayor», declara. La alcaldesa manifiesta que hay que seguir trabajando, ya que «tenemos mucho camino por delante». Su fórmula para lograr los resultados que anhela pasa por «consensos, acuerdos y trabajo».

Otros proyectos aprobados

La nueva conexión peatonal y ciclista supone la recuperación para la ciudadanía de un área que, además de fomentar los desplazamientos entre Trintxerpe y Herrera, dará lugar a una zona de esparcimiento aún pendiente de diseñar en su totalidad.

Aprovechando los desniveles de terreno existentes entre ambas poblaciones, se está consolidando ya un paseo ajardinado «agradable y seguro» que enlazará con Euskadi Etorbidea, a pocos metros del edificio de Correos.

Los trabajos han supuesto una inversión que ronda los 3,5 millones de euros, resultado de sumar al precio de adjudicación de 3,1 millones un modificado que ascendía a 308.000 euros en octubre del año pasado.

Esta obra se suma a la ejecutada a comienzos de años para reurbanizar el Paseo de Ondartxo, que fue inaugurado este pasado verano. En la misma línea se situará AdinBerri, la construcción de un parking subterráneo y la nueva plaza que tiene previsto acometerse en el muelle del Hospitalillo. Paralelamente, en los próximos meses también se concluirá la obra de la lonja pesquera de Pasai San Pedro, finalizando la segunda fase y abordando parte de su urbanización exterior, con la solución temporal prevista en Esnabide y la plaza situada junto al edificio cabecera.