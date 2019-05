El pasaitarra Iñigo Arellano, entre los subcampeones de España Rugby. Aitor Saiz Izagirre y el pasaitarra Iñigo Arellano Aramburu disputando uno de los últimos partidos. Lo ha logrado con su equipo, el Bera Bera Rugby Taldea, en el campeonato sub 18 jugado en Zarautz ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 4 mayo 2019, 00:25

El pasado fin de semana se celebró en Zarautz, en los campos de Asti, el campeonato de España sub 18, organizado por el Zarautz Rugby Taldea, con los ocho mejores equipos de rugby del estado en liza. Entre ellos se encontraba el Bera Bera Rugby Taldea, al que pertenecen el pasaitarra Iñigo Arellano Aranburu y el errenteriarra Aitor Saiz Izagirre.

El Bera Bera RT llegó a la competición tras quedar primero en la liga vasca, por lo que se clasificó automáticamente para disputar el Campeonato de España, donde se enfrentó a equipos de la talla del Alcobendas RC, UE Santboiana, CR Cisneros y el VRAC, que cuentan con representación en la Liga Heineken, máxima categoría del rugby estatal.

La competición se inició el sábado, inaugurándola el Bera Bera RT, que ganó al CAU de Valencia por 5-26. En el segundo partido, el Bera Bera se enfrentó al UE Sanboiana, con el que empató a 3 puntos. Tras estos resultados, y los resultados de los demás rivales, el Bera Bera se enfrentaba al potente CR Cisneros, y al equipo donostiarra solo le servía la victoria para poder jugar la final. En un partido intenso y emocionante, y gracias a un juego espectacular del Bera Bera RT, consiguió el pase a la final al ganar por 14-26.

Ya en la final, el Bera Bera RT se enfrentó al CR Sant Cugat catalán, equipo que ha logrado el campeonato en cinco de las últimas seis ediciones. Tras un comienzo igualado en el marcador, los catalanes demostraron su superioridad ganando el encuentro, aunque con un gran juego del Bera Bera RT que lamentablemente no fue suficiente para lograr la Victoria.

Hay que remontarse hasta la temporada 1992-1993 para encontrar la última participación vasca en una final del Campeonato de España sub 18, en el que el equipo de Plentzia, el Kakarraldo R.T, perdió por 14-10 contra la U.E. Santboiana. En el caso de un equipo de Gipuzkoa, la última participación en una final data de la temporada 1989-1990, final que jugó el Ordizia RT contra el C.D. Salvador perdiendo el equipo vasco por 36-6. Desde entonces los equipos vascos, aunque han llegado a competir en el Campeonato de España, no habían obtenido un resultado como el logrado este fin de semana por el Bera Bera RT, ya que desde hacía 19 años no se llegaba a la final, hecho que da más valor al subcampeonato del equipo donostiarra.

Este triunfo es un gran logro del Bera Bera RT, y de su apuesta por el rugby base y su escuela, de la que provienen Iñigo Arellano Aramburu y Aitor Saiz Izagirre, jugadores formados en las categorías inferiores del club.

En el caso de Iñigo Arellano Aramburu (Pasaia, 2001), lleva en el rugby desde los ocho años. Ha pasado por todas las categorías inferiores del Bera Bera y juega con el número 15 en la posición de zaguero. Destaca por su colocación en el campo, y su potencia y precisión en el juego al pie, además de su serenidad en las situaciones difíciles.

En cuanto a Aitor Saiz Izagirre (Errenteria, 2001), lleva practicando rugby desde hace seis años. Juega con el número 11 en la posición de ala. Posee una gran velocidad y potencia, siendo un gran placador con un buen juego al pie.

Por último, desde el Bera Bera RT animan a todas las niñas y niños de la comarca de Oarsoaldea y el resto de poblaciones a que se acerquen a sus instalaciones de Puio para conocer este «fantástico» deporte en el que todas las personas tienen cabida.