Pasaiako Zinema Txikia contempla ocho proyecciones para público infantil

Pasaiako Zinema Txikia ha presentado su programación para el curso 2025-2026 que hoy, sábado, vive su inicio. Esta iniciativa, dirigida a menores de nueve años, ofrece la posibilidad de disfrutar del cine en euskera. Según informan desde el Ayuntamiento a través de una nota de prensa, «durante el presente curso escolar se han organizado ocho proyecciones, de octubre a abril, con una duración aproximada de 90 minutos cada una. Las sesiones tendrán lugar, a las 17.30 horas, en Antxo, Donibane y Trintxerpe. Para asistir a las mismas en Pasai Donibane habrá servicio de motora desde Trintxerpe a las 17.00 horas».

Aunque la entrada en todos los casos es gratuita, se deberá reservar en la plataforma Bibe.me. Desde el Consistorio recuerdan, además, que los menores deberán ir acompañados de una persona responsable; sin embargo, al ser actividades dirigidas a la población infantil, esta tendrán prioridad.

Las películas

La programación se abre hoy con 'Kiriku eta sorgina', que se proyecta en el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane. La siguiente cita se anuncia para el 1 de noviembre, cuando podrá verse 'Mamu harrapariak', nuevamente, en el mismo espacio.

También habrá una sesión el 29 de noviembre, que tendrá como protagonista la película seleccionada por el alumnado de segundo y tercer curso de Educación Primaria de la escuela Karmengo Ama. El lugar elegido será la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe. El mismo día, pero en la Kultur Etxea de Antxo, se ofrecerá igualmente una película elegida por los escolares.

La programación continuará el 17 de enero, con un filme seleccionado por el alumnado de segundo curso de Educación Primaria de Pasaia Lezo Lizeoa, que se proyectará en el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane.

Además, el 7 de febrero se ha programado 'Nimona', en el Auditorio Juanba Berasategi de Donibane, donde el 14 de marzo proyectarán 'Minecraft film bat' y el 18 de abril, 'Kaixo, Frida!'.