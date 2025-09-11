El Pasaia recibirá mañana al Aurrera de Vitoria

PasaiaEl Pasaia recibirá mañana al Aurrera de Vitoria
E. V.
PASAIA.
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41
El equipo de Tercera División del Pasaia jugará mañana su primer partido de la temporada en casa ante al Aurrera de Vitoria. El encuentro comenzará a las 16.30 horas. El balón está donado por Croissantería Axular.
En su anterior cita, los rojiblancos se impusieron 0-1 al Leioa. Fue un buen comienzo de temporada logrando los tres puntos contra un rival que aspira al playoff de ascenso. El partido fue muy igualado y disputado, sin grandes ocasiones por ambas partes. En el minuto 72 de la contienda se adelantó el Pasaia gracias a un gol marcado por el jugador Liher Amilibia, que fue el mejor del partido.
