Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los pasaitarras celebrando la victoria ante el Leioa en el vestuario.

Pasaia

El Pasaia recibirá mañana al Aurrera de Vitoria

E. V.

PASAIA.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:41

El equipo de Tercera División del Pasaia jugará mañana su primer partido de la temporada en casa ante al Aurrera de Vitoria. El encuentro comenzará a las 16.30 horas. El balón está donado por Croissantería Axular.

En su anterior cita, los rojiblancos se impusieron 0-1 al Leioa. Fue un buen comienzo de temporada logrando los tres puntos contra un rival que aspira al playoff de ascenso. El partido fue muy igualado y disputado, sin grandes ocasiones por ambas partes. En el minuto 72 de la contienda se adelantó el Pasaia gracias a un gol marcado por el jugador Liher Amilibia, que fue el mejor del partido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Pasaia recibirá mañana al Aurrera de Vitoria

El Pasaia recibirá mañana al Aurrera de Vitoria