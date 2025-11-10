Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los hermanos Alonso (azul oscuro de Pasaia Kayak) comparten el escalón más alto del podio con la pareja de Donostia Kayak, que fue segunda.

Pasaia

Pasaia Kayak logró un oro y una plata en el último Campeonato de Euskadi

La pareja formada por los hermanos Ioar y Oinatz Alonso se subió a lo más alto del podio en la prueba que tuvo como escenario las aguas de la bahía de Pasaia

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

Una medalla de oro y otra de plata. Este fue el balance de Pasaia Kayak en el Campeonato de Euskadi de aguas tranquilas de ... embarcaciones biplaza K-2 que el club pasaitarra organizó en las aguas interiores de la bahía. La prueba tuvo tanto su salida como su llegada en la dársena de Trintxerpe, con la ciaboga en las inmediaciones del embarcadero del antiguo ferry y boya de paso frente a la Cofradía de Pescadores de Pasai San Pedro. Los participantes tuvieron que completar un circuito de 2.500 metros al que se debía dar dos vueltas hasta completar, de esta manera, los 5.000 metros preceptivos.

