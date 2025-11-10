Pasaia Kayak logró un oro y una plata en el último Campeonato de Euskadi

Una medalla de oro y otra de plata. Este fue el balance de Pasaia Kayak en el Campeonato de Euskadi de aguas tranquilas de ... embarcaciones biplaza K-2 que el club pasaitarra organizó en las aguas interiores de la bahía. La prueba tuvo tanto su salida como su llegada en la dársena de Trintxerpe, con la ciaboga en las inmediaciones del embarcadero del antiguo ferry y boya de paso frente a la Cofradía de Pescadores de Pasai San Pedro. Los participantes tuvieron que completar un circuito de 2.500 metros al que se debía dar dos vueltas hasta completar, de esta manera, los 5.000 metros preceptivos.

El tiempo y la participación acompañaron, con la presencia de la mayoría de los clubes vascos que se dedican a esta disciplina. A ellos se sumaron varias embarcaciones venidas de otros lugares, como las provincias de Valladolid y Palencia, dado el carácter open de la prueba.

En esta ocasión, los pasaitarras presentaron únicamente dos embarcaciones y estuvieron a punto de llevarse el oro en las dos categorías en las que tomaron parte.

Los primeros en participar fueron los deportistas Ion Carrascoso y Aitor Arrieta en la categoría de veteranos, que defendieron sus opciones hasta el final, en un bonito duelo desarrollado mano a mano con la primera pareja de Zumaia (Aizpurua-Fernández), tras haber dejado atrás a las demás embarcaciones participantes en su tanda.

Esta se dilucidó al sprint, entrando ambas embarcaciones en el mismo segundo, con una diferencia de únicamente seis décimas, con los zumaiarras controlando la situación y evitando que los pasaitarras les pudieran remontar la ola, en un final que levantó auténtica expectación en la zona de llegada.

En definitiva, Carrascoso y Arrieta se hicieron con una plata que dejó muy buen sabor de boca tras una meritoria actuación de la mencionada pareja pasaitarra.

La embarcación más rápida

Y mejor sabor aún fue el que dejó la tanda que cerró este Campeonato de Euskadi de aguas tranquilas de embarcaciones biplaza K-2. Se trata de la que reunió a las embarcaciones mixtas (chica-chico) de todas las categorías en salida conjunta y que cuenta cada vez con un mayor predicamento. En ella, la victoria en categoría junior correspondió a los hermanos Ioar y Oinatz Alonso, que, además, consiguieron que la suya fuera la embarcación más rápida de todas.

Tras superar a la embarcación senior de Santiagotarrak, a la que sacaron de su estela en la segunda vuelta, se alzaron con el triunfo de manera clara, con un reseñable tiempo de 23m:07s, proporcionando una medalla de oro en un Campeonato de Euskadi a la escuadra pasaitarra, «algo que siempre se ha de valorar». Así lo manifiestan los responsables del club con sede en la bahía, que realizan un balance especialmente positivo de la competición en la que ejercieron de anfitriones.

Los pasaitarras se centran en la actualidad en su entrenamiento diario para continuar sumando triunfos que hagan más grande aún a la ola urdiña que azota la costa.