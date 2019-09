Pasaia Kayak apuntala en Lekeitio su victoria en la Copa de Euskadi Podio. Rodríguez junto a Ruiz, en medio, y Lauzirika a la derecha, con la bahía de Lekeitio como fondo. El equipo pasaitarra logra el tercer puesto en la clasificación por clubes de la prueba y afianza su liderazgo ELENA VIÑAS PASAIA. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:04

El pasado domingo se celebró en Lekeitio la séptima y, según el calendario inicialmente previsto, última prueba de la XV Copa de Euskadi de Kayak de Mar, a la que Pasaia Kayak acudió con algunas bajas reseñables, pero con un equipo de garantías. Concurrió para corroborar la superioridad mostrada a lo largo de la temporada en la competición en lo que a la clasificación por clubes hace referencia. La prueba estrenaba recorrido con salida en la parte exterior del puerto de Elantxobe y la habitual llegada en la playa de Isuntza de Lekeitio, en la que, como siempre, se reunió un público numeroso para ver a los palistas en una población costera que se vuelca con la prueba.

Cerca de 50 palistas venidos de todo el litoral cantábrico se dieron cita en esta localidad para afrontar los 13 kilómetros que la separan de la playa de Lekeitio, con una mar ordenada y con menos ola de la prevista, ya que finalmente el anunciado noroeste no rompió con la fuerza esperada y propició un campo de regata donde primaban la fuerza y la potencia. Aún así, las pequeñas bagas que lo cruzaban dieron opción a empopadas decisivas, que los más avezados supieron aprovechar.

La salida fue explosiva, con el doble excampeón del mundo de sprint olímpico, el palentino Pablo Andrés (C.P. Santander), comandado el grupo, con su punta de velocidad, y seleccionándolo ya de inicio, con únicamente la principal baza de Pasaia Kayak, Lander Rodríguez; el reputado veterano del Fortuna, Villagarcía; Lauzirika, de Barrika; y el ex-internacional pasaitarra Xabi Ruiz (Donostia Kayak) a su estela.

Una vez asentado, fue el propio Andrés el primero en quedarse, con Villagarcía que tomó el mando, impuso un ritmo asfixiante y fue dejando uno a uno a sus rivales hasta entrar como primer palista en meta. Rodríguez fue el siguiente en caer del grupo un poco antes del kilómetro 4, superó a Andrés, y nunca perdió excesivo terreno con el trío cabecero, pero no pudo contactar con ninguno de ellos. Tras verse alcanzando por el representante de Amuitz de Hondarribia y por el del ATSS en un mal momento sobrevenido, se repuso, volvió a distanciarlos y estuvo cerca de atrapar a Lauzirika tras el paso por el faro de Santa Catalina, pero no tuvo tiempo material para ello.

Por detrás de Villagarcía, solo el pasaitarra Ruiz, en una regata que se ajustaba perfectamente a sus características, fue capaz de resistir su ritmo hasta el final y cruzó la línea de meta a 32 segundos del donostiarra con un tiempo final de 57:48, llevándose la medalla de oro en categoría senior, ya que Villagarcía clasifica en la categoría de veteranos. Rodríguez obtuvo un tiempo final de 58:31, que le valió la medalla de bronce en categoría senior, tras Ruiz y Lauzirika, que le precedió por 23 segundos.

Buen quinto puesto de Antton Araneta y noveno para Iñigo Lois en la clasificación senior, con unos puntos que resultaron decisivos para que Pasaia Kayak no faltase por primera vez en la temporada a su cita con el podio en la clasificación por clubes.

Victoria de Lazkano

En categoría femenina, la presencia de la internacional pasaitarra Bego Lazkano (Donostia Kayak) dio un plus a la prueba, y, aunque se halla en plena pretemporada antes de integrarse de nuevo al Centro de Alto Rendimiento de Madrid para proseguir con su preparación específica para intentar lograr plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, aprovechó unas condiciones que le eran favorables, y no dio ninguna opción a su excompañera y actualmente mejor palista femenina de Pasaia Kayak, Amaia Benavente, que, además, no tuvo su mejor día, y acusó el esfuerzo en los últimos kilómetros de la prueba.

Lazkano realizó en tiempo final 1h02m:41s, superando a numerosos participantes masculinos de todas la categorías, indicativo de su extraordinario nivel, mientras que Benavente, una vez que bajó su ritmo, se limitó a mantener su segundo puesto con cierta comodidad ante el empuje de la meritoria veterana Cristina Iraeta (ATSS), a quien aventajó en meta en 33 segundos, firmando una correcta actuación.

Con todo, Pasaia Kayak obtiene la tercera plaza en la clasificación de la prueba por clubes, con 67 puntos, por detrás de Barrika (84) y de Amuitz (76), aventajando en un solo punto a Donostia Kayak y en 5 al C.P. Santander, pero sin embargo aumenta su ventaja sobre sus más inmediatos seguidores en la clasificación general de la Copa, que queda encabezada por el equipo pasaitarra con 697 puntos, por delante del Fortuna (307) e Itxas-Gain de Zumaia (301). La provisionalidad de la clasificación final queda supeditada a la celebración de la cuarta prueba de la Copa, que fue atrasada en su día y que aún no se ha confirmado si, finalmente, se va a disputar.

Sea como fuere, la victoria del club pasaitarra en la Copa de Euskadi por segundo año consecutivo ya es un hecho, porque su ventaja es técnicamente inalcanzable para sus rivales, lo que viene a suponer un éxito más en su andadura, en su primer año como club integral en todas las modalidades. La ola urdiña sigue con fuerza en las mareas vivas de septiembre.