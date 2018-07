Pasaia Kayak afianza su liderato en la Copa de Euskadi de kayak de mar Kayak de mar. Aritz Araneta (117) con Girón (184) aproximándose a la ciaboga, con Rodríguez al fondo, que ya ha iniciado el largo de popare. Se clasificó en segundo lugar por clubes en la prueba celebrada este pasado fin de semana en Hondarribia ELENA VIÑAS PASAIA. Miércoles, 11 julio 2018, 08:32

Los pasaitarras están de enhorabuena tras la celebración de la cuarta prueba de la Copa de Euskadi de kayak de mar, la Arroja!! Challenge, que tuvo lugar este pasado sábado con salida y llegada junto al espigón de la playa de Hondarribia. De la organización se ocupó el club local Amuitz, que se estrenaba este año en el calendario oficial vasco.

Según explican los responsables de Pasaia Kayak, la organización resultó «perfecta». Además, dio a conocer la disciplina a la gente que se congregó en la playa y en el espigón, y contó con un «alto» nivel de participación, destacando el palista internacional canario Ignacio Soler, y una representación francesa de gran calidad, con el subcampeón nacional Víctor Doux, quien toma parte con cierta asiduidad en las regatas vascas, a la cabeza.

La prueba contó con cerca de 13 kilómetros de recorrido, con la ciaboga de mitad de regata situada al norte de la bahía de Higer. «Las condiciones resultaron propicias para este tipo de prueba, con una marcada ola de viento técnica en el largo de vuelta, que puso a prueba la habilidad y la pericia de los palistas para aprovechar las magníficas empopadas con parciales de hasta más de 16 kilómetros por hora en los miles más rápidos por parte de los palistas de cabeza, auténticos especialistas en este tipo de navegación», señalan desde el club pasaitarra.

El fallecimiento de la madre de Burguera la noche anterior empañó el balance del clubLos pasaitarras afrontan las tres pruebas que restan para finalizar la Copa de Euskadi

La salida fue fulgurante en el caso del canario Soler, al que consiguieron aguantar Lander Rodríguez, principal baza de Pasaia Kayak, el veterano Villagarcía del Fortuna, y el joven palista francés Paul Jean, figura emergente en el panorama del kayak de mar galo. Doux, por su parte, optó por otra trayectoria, y se quedó del grupo, contra pronóstico. Pasada la mitad del largo, Soler y Jean sacaron de su estela tanto al pasaitarra como al donostiarra, y Rodríguez reguló su marcha hasta la ciaboga, esperando jugar sus cartas en el largo de vuelta, junto con Villagarcía, quien se adaptaba perfectamente al duro largo de ida, en una exhibición de fuerza, marcando el ritmo del dúo.

Por detrás, Doux intentó no perder más terreno con la cabeza, y más atrás Aritz Araneta, segundo palista de Pasaia Kayak, quedó en un grupo con el cántabro Rincón, Girón, del Fluvial de O`Barco y Lauzirika, de Barrika, peleando por las plazas de honor.

Tras la ciaboga, Rodríguez forzó la máquina, se lanzó en las empopadas (marcó 3:39 en su mil más rápido), pero no consiguió acercarse lo suficiente al dúo de cabeza, aunque descolgó a Villagarcía y abrió más hueco con el segundo grupo, pero no contó con el impresionante largo de popare de Doux, que, dando muestra de su clase y potencial en estas lides, le alcanzó y le superó sin darle ninguna opción, pese a que no desistió en su empeño.

Por delante, Soler tampoco daba ninguna opción a Jean en las empopadas, y se encaminaba con autoridad a meta, sólo relativamente amenazado por Doux, quien superaba también con autoridad a su compatriota Jean, que luchaba por mantener su plaza ante el acoso de Rodríguez, que no cejó en su empeño hasta la playa. Finalmente, Soler se impuso con 18 segundos sobre Doux, 1:22 sobre Jean y 1:26 sobre Rodríguez, quien se queda a 4 segundos del podio pese a su muy meritoria prestación, por delante de Rincón, y de los veteranos Girón y Villagarcía.

Por detrás, Araneta mantuvo posición y terminó como sexto sénior en la prueba -segundo palista vasco de la categoría-, con una importante aportación de puntos para el equipo en la Copa de Euskadi.

Benavides, la más rápida

Hay que destacar también la buena prestación de Amaia Benavente, canterana de Pasaia Kayak, que volvió a ser la mujer más rápida con total autoridad, demostrando que continúa su evolución en todo tipo de condiciones marinas.

En cuanto a la clasificación final de la prueba open, la victoria correspondió al potente equipo de Barrika, por delante de Pasaia Kayak, los locales de Amuitz que suben por primera vez al pódium de manera meritoria esta temporada, y Piragüismo Santander. En lo que respecta a la Copa de Euskadi, Pasaia Kayak hace valer su superioridad numérica y suma cuatro puntos más que Barrika, que se postula como su más duro rival; y afianza su ventaja en la clasificación de la Copa, a falta de las últimas tres pruebas de la Copa de Euskadi. Se trata de «un balance deportivo positivo para el club pasaitarra, empañado por el fallecimiento durante la noche anterior de la madre de Imanol Burguera, coordinador deportivo de las categorías inferiores del club», manifiestan desde Pasaia Kayak.