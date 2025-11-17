Pasaia Kayak se adjudica su cuarta Copa de Euskadi de kayak de mar

Pasaia Kayak cumplió los pronósticos y se hizo con la victoria en la clasificación general de la XX Copa de Euskadi de kayak de mar ... tras la última prueba puntuable para esta vigésima edición, disputada entre el puerto de Elantxobe y la playa de Isuntza de Lekeitio, sobre una distancia de 13 kilómetros. Los pasaitarras no pudieron hacerse con el triunfo por clubes de la prueba por un solo punto de diferencia respecto a los vencedores de Zumaia (140 a 141), pero mantuvieron holgadamente la ventaja de más de 100 puntos con la que afrontaron la cita definitiva de la Copa, logrando de manera brillante el cuarto entorchado desde que en 2018 compitiera por primera vez con un equipo de garantías en vías de convertirse ya en un club integral representando a Pasaia y a Oarsoaldea con una única estructura.

Además, el título vino acompañado de la victoria individual del pasaitarra Lander Rodríguez, continuando con su racha triunfal. Fue el palista más rápido de la flota, completando el recorrido en 1h:3m:10s, tras distanciar a los Aizpurua de Zumaia y al veterano Melara (Arroja de Hondarribia) en el último tercio de la prueba, que resultó dura por el ligero viento del nordeste en contra durante la mayor parte de la regata, con poca ola para empopar durante el recorrido, y un fuerte rebote lateral una vez doblado el faro de Santa Catalina hasta la entrada de la bahía.

Rodríguez se adaptó bien a unas condiciones muy similares a la repopa de la bocana pasaitarra y se alzó con la victoria con 39 segundos de ventaja sobre Oier Aizpurua y 5 más sobre su sobrino Haritz, encadenando tres victorias consecutivas en las tres últimas pruebas de las cuatro puntuables de las que consta el campeonato, ya que no pudo participar en la primera de ellas, celebrada en Zumaia, poniendo un brillante colofón a su temporada marina, circunscrita esta vez a pruebas del calendario vasco.

Reseñable fue nuevamente por parte pasaitarra la actuación de Carrascoso, el segundo palista de la escuadra en línea de meta y quinto en su exigente grupo de veteranos; y del cadete Oinatz Alonso, en su última regata en la categoría antes de pasar a la juvenil, en lucha por mejorar posiciones dentro de la flota.

En suma, nuevo éxito de Pasaia Kayak, con su cuarta Copa de Euskadi, segunda consecutiva, en su modalidad más laureada, el kayak de mar. Viene a refrendar su buen nivel en la especialidad, a la espera de un nuevo año ilusionante, en el que el campeonato de Europa se disputará en Bretaña y el Mundial, en Villajoyosa (Alicante), lo que no deja de ser un aliciente.

Otros triunfos

La Copa de Euskadi viene acompañada además de la victoria por clubes en el Campeonato de Euskadi, con cinco oros y una plata en las diferentes categorías, y de los resultados obtenidos en las pruebas estatales que, aunque este año han contado con una participación menor por parte del club, arroja un balance de una plata en el Campeonato de España celebrado en Denia, prueba más importante del calendario estatal, y un oro, dos platas y un bronce en total en las tres Copas de España, las siguientes pruebas en el escalafón competitivo.

Son unos reseñables resultados que refrendan el camino recorrido durante estos años, a la espera de poder consolidarlos durante las próximas temporadas con savia nueva y mayor empuje para seguir llevando el nombre de Pasaia allá donde lleguen las piraguas, en esta atrayente modalidad marina y en las demás. La ola urdiña celebra su nuevo éxito y prepara ya la próxima temporada para no perder la buena estela.