Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teo Alberro interviniendo en el acto de presentación del diagnóstico, junto con la concejala Aintzane Taberna.

Pasaia

Pasaia creará un órgano consultivo que se llamará Consejo de Personas Mayores

La iniciativa es fruto del diagnóstico de las necesidades de la población de más edad, en el que han participado más de 85 personas

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:34

Comenta

El Ayuntamiento ha presentado en un acto celebrado en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe el diagnóstico de las necesidades de las personas mayores ... de Pasaia. Este diagnóstico supone un paso «decisivo» en el conocimiento de la realidad, necesidades e intereses de las personas mayores de 65 años residentes en el municipio y en la construcción de un entorno «más inclusivo, accesible y participativo para las personas mayores».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  8. 8 La nao San Juan vuelve a la vida
  9. 9 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  10. 10 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pasaia creará un órgano consultivo que se llamará Consejo de Personas Mayores

Pasaia creará un órgano consultivo que se llamará Consejo de Personas Mayores