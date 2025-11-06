Pasaia creará un órgano consultivo que se llamará Consejo de Personas Mayores

El Ayuntamiento ha presentado en un acto celebrado en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe el diagnóstico de las necesidades de las personas mayores ... de Pasaia. Este diagnóstico supone un paso «decisivo» en el conocimiento de la realidad, necesidades e intereses de las personas mayores de 65 años residentes en el municipio y en la construcción de un entorno «más inclusivo, accesible y participativo para las personas mayores».

En el acto de presentación tomó parte el alcalde Teo Alberro, la concejala de Acción Social Aintzane Taberna y las integrantes de la cooperativa Bizipoz que ha realizado el diagnóstico, Eider Etxebarria y Beatriz Santamaría.

Los objetivos principales del documento han sido realizar un análisis «exhaustivo» de las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años, evaluar la adecuación de los recursos disponibles a sus necesidades y conocer sus demandas o necesidades específicas. El proceso se inició en la primavera de 2024 por parte del Ayuntamiento y a partir de entonces se han realizado grupos focales y reuniones abiertas en los cuatro distritos.

Para la recogida de información, identificación de necesidades y elaboración del diagnóstico se ha realizado un análisis de fuentes secundarias, se han mantenido reuniones con los grupos técnicos y políticos municipales y se ha trabajado en cinco grupos focales. En total han participado más de 85 pasaitarras compartiendo sus opiniones y propuestas. El trabajo participativo «sentará las bases para orientar las futuras acciones y planes municipales».

Propuestas «de mejora»

Las conclusiones y propuestas de mejora derivadas de este diagnóstico guiarán las acciones de futuro desde una perspectiva integral; para reforzar los servicios, mejorar la accesibilidad y promover el envejecimiento activo y saludable.

Este análisis exhaustivo ha identificado 44 propuestas concretas «de mejora», distribuidas en los cuatro distritos del municipio, que permitirán desarrollar políticas y programas más eficaces, a fin de promover la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida.

Entre las líneas de trabajo, una de las principales decisiones es la constitución de un órgano consultivo denominado Consejo de Personas Mayores. Las 44 propuestas de mejora derivadas del diagnóstico marcarán la actuación inicial de este órgano, donde se tomarán decisiones a partir de enero de 2026. Además de la ciudadanía, en esta mesa se sentarán dinamizadores de Bizipoz, la parte técnica del Ayuntamiento y el Gobierno municipal. Quien quiera inscribirse puede enviar un mensaje a gizartekintza@pasaia.net o llamar por teléfono al 943344034 (extensión 910).

Aintzane Taberna, concejala responsable de Acción Social, manifiesta que «no hablamos de teoría, nos referimos a propuestas concretas que pueden transformar la vida cotidiana: mejorar los espacios públicos, combatir la soledad no deseada, fomentar el voluntariado intergeneracional y garantizar servicios de proximidad accesibles».

El diagnóstico analiza ocho grandes ámbitos: la percepción hacia las personas mayores; los servicios sociales y de salud; la oferta cultural, educativa, de ocio y deportiva; las relaciones intergeneracionales; la soledad no deseada; los retos de las asociaciones de jubilados; los retos de los agentes sociales; y las áreas de mejora (espacios al aire libre, edificios, transporte y vivienda).

«Esto es el resultado de un trabajo colectivo en el que han participado decenas de personas, de una u otra manera, con el mismo objetivo: construir un documento que refleje la realidad de las personas mayores de 65 años de Pasaia, que nos permita tomar las decisiones que mejor se ajusten a esas realidades», afirma Taberna.

Pasaia cuenta con una población de 16.649 habitantes, de los cuales 3.660 (20,18 %) son mayores de 65 años. Así se expresó el alcalde en la presentación: «Más allá de aportar datos sobre las realidades de los vecinos mayores de 65 años, este estudio nos va a permitir adquirir compromisos. Hacer políticas inclusivas sobre las personas mayores no es solo una cuestión de justicia social, es avanzar hacia un país más habitable para todos». Los datos demográficos muestran que el municipio está envejecido y que es necesario desarrollar acciones adaptadas a esta realidad.

«Porque hablar de políticas inclusivas para las personas mayores es hablar de una Pasaia más humana, más cohesionada, más igualitaria. No se trata de cuidar desde arriba, sino de construir una comunidad basada en la igualdad y el respeto mutuo», añadió Alberro.

El alcalde dio las gracias a cuantos que han participado en el diagnóstico, «dado que la aportación de la ciudadanía y las asociaciones, sus opiniones y propuestas, han sido fundamentales para su elaboración. Con este paso, Pasaia se compromete a poner en marcha políticas y programas que refuercen la autonomía, participación y bienestar de las personas mayores».