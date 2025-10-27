Pasaia conquista a los amantes del 'tuning'

La plaza de la lonja pesquera de San Pedro se convirtió a lo largo del pasado fin de semana en escenario de una llamativa ... exposición de coches de diseño y exclusivos. Más de setenta vehículos se mostraron ante los centenares de visitantes que se dejaron conquistar por las modificaciones llevadas a cabo en estos automóviles.

Cambios en la suspensión neumática, reemplazo de llantas por otras que no pasan inadvertidas, colocación de alerones y distintos elementos estéticos... Las transformaciones realizadas captaban la atención de la gente, lo mismo que el rugir de los motores que iban haciendo su entrada en el recinto portuario. Era su modo de anunciar la llegada de nuevas creaciones personalizadas al máximo. No faltaban guiños de aire nostálgico, como la colocación del cinematográfico extraterrestre ET en uno de los maleteros, ni otros de corte futurista recreados a base de luces.

La exposición, organizada por la asociación Sweetmeet, con la colaboración del Ayuntamiento, recibió «mucho público nuevo», como señalaba Jon Santamaría, cuyo balance no podía ser más positivo. «Los últimos años habíamos organizado este evento en Donostia, en la explanada de Sagüés. El año pasado hicimos un parón y este año queríamos empezar en una zona nueva. Nos gustaría que este fuera nuestro punto fijo los próximos años», explicaba Santamaría, quien agradecía la ayuda del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria.

Los integrantes de Sweetmeet destacaban la variedad de modelos que confluyeron a pocos metros del muelle. Desde un Seat que sumaba cincuenta años o otras propuestas mucho más actuales. «Pueden verse coches muy bajitos, llantas, colores... Cada coche es el resultado del proyecto que desarrolla su propietario. Por eso tienen también un valor sentimental», declaraban.

Animados por el éxito de esta edición, confían en repetirla con un mayor número de automóviles. «El año que viene nos gustaría traer 120. Es un modo de conocer gente nueva porque exposiciones como esta se hacen a nivel nacional en una veintena de ciudades. De hecho, han venido algunos de Madrid, Barcelona y Mallorca», concluían.