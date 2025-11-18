Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El renovado parque de Azkuene. Viñas
Pasaia

El parque de Azkuene, a punto de reestrenarse

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:02

Comenta

El parque de Azkuene está casi a punto de reestrenarse con nueva imagen. El teniente de alcalde de Trintxerpe, Iraitz Pazos, informa que en las ... próximas semanas se va a cambiar el suelo de caucho en su totalidad y se van a cambiar y arreglar varios elementos de juego.«La obra aún no ha finalizado, aunque, como siempre, algunos ciudadanos han quitado las cintas y han permitido entrar a niñas y niños a jugar a una zona en obras», denuncia. Además, Pazos aclara que los arboles no están enfermos. «Tienen pulgón y llevamos meses haciendo una lucha biológica que está funcionando poco a poco», precisa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El parque de Azkuene, a punto de reestrenarse

El parque de Azkuene, a punto de reestrenarse