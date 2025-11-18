El parque de Azkuene, a punto de reestrenarse
Pasaia
Martes, 18 de noviembre 2025, 20:02
El parque de Azkuene está casi a punto de reestrenarse con nueva imagen. El teniente de alcalde de Trintxerpe, Iraitz Pazos, informa que en las ... próximas semanas se va a cambiar el suelo de caucho en su totalidad y se van a cambiar y arreglar varios elementos de juego.«La obra aún no ha finalizado, aunque, como siempre, algunos ciudadanos han quitado las cintas y han permitido entrar a niñas y niños a jugar a una zona en obras», denuncia. Además, Pazos aclara que los arboles no están enfermos. «Tienen pulgón y llevamos meses haciendo una lucha biológica que está funcionando poco a poco», precisa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión