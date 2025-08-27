Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Rodríguez en cabeza virando en la boya del Emisario, con Melara a su popa, y las puntas de Animeta y Mompás al fondo.

Pasaia

El palista Lander Rodríguez fue el más rápido en la clásica travesía del Náutico

El deportista del club Pasaia Kayak se impuso en la categoría de veteranos A con un tiempo inferior a la barrera referencial de los 45 minutos

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48

Tras su brillante victoria el pasado mes de julio en el Campeonato de Euskadi de Kayak de Mar, en el que actuó como anfitrión, ... el club Pasaia Kayak se volvió a hacer con el triunfo en la clásica travesía del Náutico de San Sebastián, recientemente celebrada con motivo de la Semana Grande donostiarra. La competición se presentaba como segunda prueba puntuable valedera para la XX Copa de Euskadi de Kayak de Mar en liza.

Espacios grises

