El palista Lander Rodríguez fue el más rápido en la clásica travesía del Náutico

Tras su brillante victoria el pasado mes de julio en el Campeonato de Euskadi de Kayak de Mar, en el que actuó como anfitrión, ... el club Pasaia Kayak se volvió a hacer con el triunfo en la clásica travesía del Náutico de San Sebastián, recientemente celebrada con motivo de la Semana Grande donostiarra. La competición se presentaba como segunda prueba puntuable valedera para la XX Copa de Euskadi de Kayak de Mar en liza.

Al igual que en el referido Campeonato de Euskadi, que desgraciadamente para los intereses pasaitarras no es puntuable para la Copa, el pasaitarra Lander Rodríguez volvió a ser el palista más rápido entre todos los participantes, además de hacerse, obviamente, con la victoria en su categoría de veteranos A en una gran prestación.

La organización de esta travesía optó nuevamente por el recorrido habitual de los últimos años, con salida y llegada en las inmediaciones del Club Náutico y ciaboga en la boya del Emisario una, vez superada la punta de Mompás, así como una boya de desmarque frente al Paseo Nuevo donostiarra, para no salir demasiado pegados a su muro. De este modo, se completaba un recorrido que daba lugar a cerca de 10 kilómetros.

Los pasaitarras intentarán revalidar el triunfo logrado el pasado año y llevarse el trofeo por cuarta vez

La jornada se tradujo en un calor soportable. La prueba presentaba, además, una zona de rebote exigente y técnica entre la salida de la bahía y la desembocadura del río Urumea. Únicamente el contrastado palista veterano Melara (Arroja de Hondarrribia) y el mejor senior de la escuadra pasaitarra, Iker Lizaso, pudieron seguir la estela de Rodríguez camino del Mompás.

El hondarribitarra aguantó su ritmo y llegó pegado a su popa a la ciaboga del Emisario, y Rodríguez tuvo que esperar casi a la entrada del Paseo Nuevo para sacarlo de su estela, entrelazando varias empopadas con cambios de dirección. Una vez lograda la ventaja, pequeña pero significativa, la mantuvo hasta la entrada a la bahía y la sostuvo en la boya de llegada, sin descuidarse lo más mínimo, ya que Melara no cejó en su empeño.

Otras actuaciones destacables

Resultado de todo ello fue su victoria, con un magnífico tiempo de 44 minutos y 32 segundos, por debajo de la barrera referencial de los 45 minutos, algo que no se logra todos los años, y con una diferencia de 18 segundos sobre su perseguidor, que también la rompió, prueba de su buena prestación.

Por detrás, Lizaso mantuvo su posición con un buen tiempo (47m:37s). Destacable fue, igualmente, la actuación del segundo veterano pasaitarra, Jon Carrascoso (48m:07s), confirmando su progresión en su segunda temporada en la modalidad.

El club lidera la clasificación

Gracias al trabajo de todo el equipo, Pasaia Kayak se coloca al frente de la clasificación de la Copa de Euskadi de kayak de mar, con un total de 188 puntos. Por detrás se sitúan Itxas-Gain de Zumaia, con 157 puntos, y Donostia Kayak, con 89 puntos.

Faltan por celebrarse las últimas pruebas de la Copa; los pasaitarras intentarán revalidar el triunfo logrado el pasado año y llevarse el trofeo por cuarta vez, tras la victorias logradas en 2018, 2019 y la referida de 2024, en su modalidad fetiche, «llevando el nombre de Pasaia por toda la costa vasca y por todo el Estado».