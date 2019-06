Paco Rabanne desvela su historia más personal en el otro Trintxerpe En Galicia. Filipe Domínguez durante la conferencia que protagonizó el pasado viernes en el museo de Porto do Son. / MUSEO MAREA Vecinos de Porto do Son descubrieron la vida del modisto pasaitarra en una tierra que no les es en absoluto desconocida ELENA VIÑAS PASAIA. Miércoles, 12 junio 2019, 00:21

Puede que muchos de ustedes no lo sepan, pero existe otro Trintxerpe. Un lugar que lleva con orgullo su nombre, aunque se halla muy alejado del auténtico. Sobre él no planean grandes proyectos de regeneración ni tampoco polémicas como la de la falta de aparcamiento. El otro Trintxerpe o Trincherpe, como lo escriben sus habitantes, se encuentra en el concello de Porto do Son, en el lado noroeste de la Península de Barbanza, en Galicia.

Trincherpe es el nombre con el que se bautizó hace ya tiempo una calle abierta a la nostalgia de aquellos que un día partieron de su tierra natal para labrarse un futuro en la llamada Ciudad del dólar, una población alimentada por el puerto de Pasaia y la infinidad de barcos de pesca que atracaban en él.

Por ese Trincherpe, situado a 731,5 kilómetros de distancia del populoso distrito nacido en el País Vasco, se paseaba hace unos días Filipe Domínguez, miembro de la asociación El Fato Cultural Daniel Castelao de Pasaia, que reúne a gallegos y sus descendientes. Atravesó el Trincherpe de la añoranza de camino al Museo Marea de la localidad de A Coruña, donde le aguardaba una cita definida como tributo a la emigración sonense a Euskadi.

El acto arrancó con la proyección de 'Pasaia Rabanne: razóns do imaxinario', un documental rodado en Trintxerpe durante la exposición homónima celebrada en 2017 en Casa Ciriza. La producción recrea el imaginario del modisto de reconocido prestigio internacional.

Los asistentes tuvieron ocasión de conocer la faceta menos conocida de Paco Rabanne, la de su infancia en una localidad de la que tuvo que marcharse siendo solo un niño para emprender un viaje que le llevaría a lo más alto de la fama. También supieron de su deseo de que se funde un museo a orillas de la bahía de Pasaia, donde una fundación se ocupa actualmente de impulsar la idea.

Filipe Domínguez tomó el relevo al visionado de la cinta para ofrecer, en la segunda parte del acto, una conferencia sobre 'Os galegos en Trintxerpe'. Su intervención se centró «en la historia desde 1910 hasta la Guerra Civil, que es cuando la familia del diseñador abandona el territorio para irse a Francia». «Su madre, de la que aprendió el oficio, tuvo que dejar de trabajar en el taller del modisto Balenciaga», explicó.

Domínguez no obvió en su relato el papel que desempeñaron los marineros de origen gallego que se asentaron en aquel entonces en Trintxerpe, muchos de ellos procedentes de Porto do Son y otros pueblos de sus inmediaciones. Y así, en una tarde cualquiera de junio, la sombra de Trintxerpe se extendió hasta su 'hermano' Trincherpe y con ella, la morriña de un tiempo que ya no volverá.