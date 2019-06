La Orquesta Sinfónica Illumbe ofrece un concierto en Trintxerpe En escena. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Illumbe durante el concierto protagonizado hace un año que les volvió a unir a todos. Tras reunir a los músicos que conformaban la agrupación desde su creación en 1985, protagoniza esa tarde su segundo recital ELENA VIÑAS PASAIA. Sábado, 8 junio 2019, 00:34

Fue en octubre del año 2017 cuando surgió la idea de volver a juntar a buena parte de los miembros de la denominada Orquesta Sinfónica Illumbe con el objetivo de intentar recuperar aquello que lograron en sus inicios: la puesta en marcha de una formación musical con una trayectoria especial. Para sorpresa de los organizadores de aquel reencuentro, muchos de sus antiguos componentes, todos ellos profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Música de Pasaia Musikal, quisieron retomar el proyecto «con mucha ilusión».

Después de 15 años sin actividad alguna como agrupación musical, el año pasado hizo su reaparición la Orquesta Sinfónica Illumbe. La experiencia fue del agrado de todos sus protagonistas, así como del público que acudió a la actuación ansioso por verles de nuevo en escena. Y no defraudaron.

No es de extrañar, por tanto, que hoy, sábado, vayan a repetir después del éxito del año pasado. Habiendo estado ensayando durante todo el curso lectivo que a punto está de culminar, sus integrantes vuelven a ofrecer un concierto esta misma tarde, a partir de las 20.30 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen de Trintxerpe.

Bajo la dirección de Joseba Garmendia, los músicos interpretarán un programa en el que se incluye un total de ocho composiciones de diferentes autores. Comenzarán con la titulada 'Cloks' para continuar con las obras 'Nothings else matters', la ya popular 'Game of Thrones', la siempre recordada 'La vie en rose', 'I wanna be like you', 'Nighlightes from Harri Potter', 'Jupiter-Bringer of Jollity', 'Two south American tangos' y 'The Lord or the rings'.

Nueva andadura

En el curso 2002-2003 sonaban las últimas notas de la Orquesta Sinfónica Illumbe que inició su andadura en el año 1985, bajo la batuta de José Luis Ocón y continuando en el puesto de director al año siguiente Joseba Garmendia hasta el momento en que se despidió.

Ahora regresa con fuerzas renovadas y lo hace dispuesta a seguir deleitando con su música a cuantos les han seguido con interés, tanto ayer como hoy. Los componentes de Illumbe vuelven a salir a escena y probablemente la prevista para esta tarde no será su última cita en esta renovada trayectoria que afrontan.

«Animamos a todos los aficionados a la buena música a acercarse a disfrutar de esta ocasión tan especial», manifiestan desde la agrupación, recordando que la entrada al templo es, como suele ser habitual, libre y gratuita para cuantos deseen acudir.