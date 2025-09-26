Organizan un curso para «adquirir habilidades para la vida», en Antxo

E. V. pasaia. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha organizado un curso para 'Adquirir habilidades para la vida'. La iniciativa se impartirá el próximo 2 de octubre, de 17.30 a 19.30 horas, en las instalaciones del gazteleku de Pasai Antxo.

El objetivo de este taller, dirigido a adolescentes de entre 12 y 16 años de edad, es «dotarles de las herramientas y recursos prácticos necesarios para su vida». Así lo informan desde el Consistorio mediante una nota de prensa. En ella añaden que, en esta sesión, se trabajarán «capacidades fundamentales para la vida cotidiana», como la autonomía, la gestión de las emociones y las habilidades sociales.

La participación es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente enviando un email a la dirección de correo electrónico gazteria@pasaia.net con los datos personales del joven (nombre, apellidos, edad y teléfono de contacto). El plazo de inscripción finalizará el día 29. Más información, en la web municipal.