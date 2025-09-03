Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Pasaia

'Ombuaren Itzala', el film de Bisquert que incluye escenas en Pasaia, en el Zinemaldia

E. V.

PASAIA.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

'Ombuaren Itzala', la primera película dirigida por Patxi Bisquert (Zizurkil, 1952) y que incluye algunas escenas rodadas en Pasaia, se presentará en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En la producción tomaron parte algunos vecinos de la localidad, así como miembros del equipo de Gobierno municipal que trabajaron como extras.

El film narra un pasaje de la vida del bertsolari Pello Mari Otaño (Zizurkil 1857-Argentina 1910). Tiene la peculiaridad de haber sido impulsado en auzolan con el fin de lograr la financiación económica que precisaba.

Pasaia también tendrá protagonismo en el Zinemaldia a través de dos de sus vecinos más populares: los cineastas Asier Altuna y Telmo Esnal. Ambos recibirán el premio Zinemira, un galardón honorífico que otorgan el Festival de San Sebastián y la asociación de productoras EPE-IBAIA para reconocer la trayectoria de una personalidad del cine vasco.

Iniciaron juntos su carrera cinematográfica con los cortometrajes 'Txotx' (1997) y '40 ezetz '(1999). En 2005 debutaron en el largometraje dirigiendo en colaboración 'Aupa Etxebeste!', cuyo vigésimo aniversario coincide este año con la entrega del premio.

Esnal y Altuna han colaborado conjuntamente en más películas. También han llevado a cabo otros proyectos en solitario dentro del séptimo arte. Además, firman cortometrajes e incluso una serie de televisión, la titulada 'Brinkola' (2009).

