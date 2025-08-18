Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía mantienen su horario estival

PasaiaLas Oficinas de Atención a la Ciudadanía mantienen su horario estival
Lunes, 18 de agosto 2025, 20:04
Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (SAC) mantendrán hasta el próximo 7 de septiembre su horario de verano, puesto en marcha el pasado ... 28 de julio. Así lo informa el Ayuntamiento de Pasaia a través de una nota de prensa.
De este modo, la de Donibane abre sus puertas de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas. Por su parte, la de Trintxerpe funciona los lunes, miércoles y viernes, de 8.00 a 14.00 horas. Finalmente, la de Antxo atiende los martes y jueves, de 8.00 a 14.00 horas.
Los ciudadanos que deseen disponer de más información pueden llamar al número de teléfono 943 34 40 34.
