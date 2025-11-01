Obras de reparación en el acceso al garaje de Esnabide

El Ayuntamiento informa que el acceso a los garajes de la calle Esnabide de San Pedro y la canaleta drenante serán objeto de reparaciones a ... partir del martes. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 10.212,40 euros, supondrán una mejora para decenas de vecinos.

Los trabajos afectarán a muchos ciudadanos. De hecho, este paso no solo es el acceso a los garajes municipales de Nabarra Boua, sino también a los de los dos edificios colindantes.

El objetivo de la intervención es mejorar el estado del acceso, reparar los desperfectos y desniveles existentes en el mismo y garantizar una adecuada evacuación de las aguas pluviales. Para ello, se instalarán nuevas canaletas, se repondrá el pavimento y se mejorará el paso para garantizar la seguridad de los vehículos y la comodidad.

El objetivo no es únicamente mejorar la accesibilidad, sino también prolongar la duración de la infraestructura y evitar en el futuro daños por fuertes lluvias. La obra será ejecutada por fases, para garantizar el acceso a los garajes. El personal se encargará de indicar a los conductores en qué momento y por dónde pueden pasar.