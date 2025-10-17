Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pasaia

El nuevo curso sobre deporte escolar ya está en marcha en Oarsoaldea

E. V.

PASAIA.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

Comenta

El curso sobre deporte escolar de la nueva temporada ya está en marcha. Concretamente, el pasado sábado los benjamines de los once centros escolares de la comarca estuvieron trabajando el ritmo y, por otra parte, los alevines practicaron piragua y remo en las aguas de la bahía de Pasaia, con la colaboración de los clubes locales Pasaia Kayak y San Juan Donibane Koxtape Arraun Elkartea.

Este fin de semana tendrá lugar la tercera jornada. El alumnado disputará partidos de balonmano, baloncesto y fútbol. De esta forma, estudiantes de tercer curso de Educación Primaria disputarán su primer partido junto a los de los otros centros escolares existentes en Oarsoaldea.

«El buen tiempo anunciado para hoy ofrece una buena oportunidad para disfrutar de esta mañana de sábado, desplazándose de forma sostenible a las citas anunciadas (bicicletas, patines...)», señalan desde el Ayuntamiento de Pasaia.

