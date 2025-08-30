Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
El pasaitarra Iñigo Lois tras su participación en el Campeonato del Mundo celebrado en Portugal.

Pasaia

«Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado un campeonato así»

Iñigo Lois se ha proclamado este verano campeón del mundo de piragüismo sprint y dos veces subcampeón, entre otros logros

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30

El palista pasaitarra Iñigo Lois aún trata de asimilar los importantes éxitos que ha cosechado a lo largo de la actual temporada estival. «Ni ... en mis mejores sueños hubiera imaginado un campeonato así. Todavía no me creo lo que ha pasado», asegura, mientras hace repaso de las medallas que ha conquistado en el mundial, pero también en otras competiciones europeas y nacionales.

