El palista pasaitarra Iñigo Lois aún trata de asimilar los importantes éxitos que ha cosechado a lo largo de la actual temporada estival. «Ni ... en mis mejores sueños hubiera imaginado un campeonato así. Todavía no me creo lo que ha pasado», asegura, mientras hace repaso de las medallas que ha conquistado en el mundial, pero también en otras competiciones europeas y nacionales.

Su participación en el Campeonato del Mundo de piragüismo sprint en categoría master, celebrado en Montemor-O-Velho (Portugal), se saldaba con el primer puesto en el K-4 mixto 500 metros, junto con los deportistas Aitor Arrieta, Maite Echave y Svetlana Kapisovska.

A este oro hay que sumar dos platas. Por un lado, la correspondiente al K-1 500 metros. Y, por otro, la que logró en K-2 500 metros. Además, el deportista se clasificó en cuarto puesto en K-1 200 metros –«por cuatro centésimas después de cometer un fallo»– y en sexto puesto en K-4 500 metros.

«Solo quien me conoce sabe los sacrificios que he tenido que hacer para llegar a esto, pero nada hubiera sido posible sin el apoyo de los míos»

Por otra parte, en el Campeonato de Europa de maratón que tuvo lugar en la localidad lusa de Ponte de Lima también logró un nada despreciable sexto puesto en K-1 y séptimo en K-2 junto con su compañero Aitor Arrieta.

Para completar su palmarés, el pasado fin de semana, Iñigo Lois se proclamaba campeón de España en K-1 500 metros y se hacía con el segundo puesto en el estatal de maratón corto categoría master en K-1. Anteriormente, también se proclamó subcampeón de otro campeonato de España de maratón en categoría master K-2.

«Es mi mejor año»

A la vista de todos estos logros, Lois no oculta su satisfacción por cómo se está desarrollando 2025 y, en especial, el verano. «Es el año que más satisfecho puedo estar a nivel internacional. Es el mejor año de toda mi carrera deportiva, tanto a nivel individual como colectivo», declara.

Los resultados no solo le animan a continuar trabajando, sino que también le permiten afirmar que el esfuerzo y los sacrificios «han merecido la pena». En este sentido, no duda en recordar «tantos entrenamientos solo, a las siete de la mañana –se levanta cada día a las 5.50 de la mañana– en las aguas de la bahía de Pasaia, con el frío, la lluvia, el sueño, el cansancio...».

«Solo quien me conoce sabe los sacrificios que he tenido que hacer para llegar a esto, pero nada hubiera sido posible sin el apoyo de los míos, que me han empujado desde casa», manifiesta, al tiempo que subraya, igualmente, la importancia de la «disciplina», clave, según él, en el mundo del deporte.