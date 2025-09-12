Medio centenar de actividades llenan la agenda cultural de este otoño

El Ayuntamiento ha presentado un «variado» programa cultural que se desarrollará desde este mes de septiembre y hasta diciembre. Alrededor de medio centenar de ... actividades se organizarán en los cuatro distritos pasaitarras, entre las que se incluyen conciertos, cuentacuentos, actuaciones de baile, Zinema Txikia y exposiciones. Como ya ocurrió a principios de año y para que la ciudadanía pasaitarra tenga acceso a toda la información, el Ayuntamiento ha creado un folleto que los vecinos recibirán en el buzón de sus casas en los próximos días.

El concejal de Cultura y Patrimonio, Aitor Brion Barneto, asegura que la agenda cultural para la nueva temporada se caracteriza por la «diversidad de la oferta». «Hemos querido tener en cuenta la máxima disciplina artística para que la programación sea realmente generalista. En consonancia con ello, hemos diseñado una agenda pensada para todo tipo de edades y públicos, ya que Pasaia es un pueblo plural y heterogénea, y nuestra programación debe reflejarlo también».

Además, Brion subraya que la oferta que han preparado es «principalmente euskaldun», pero «también hemos tenido en cuenta a las personas que no dominan el idioma». Según explica, «queremos invitar a estas personas a disfrutar de la programación en euskera, porque, también fuera del Euskaraldia, al euskera le son imprescindibles todos esos belarriprest».

La primera actuación se anuncia para el próximo día 27, en Donibane. Se trata de un concierto que ha organizado Hostoak Musika Elkartea: «Orbela ehuntzen».

Urtz actuará ante la lonja

Octubre será un mes «plagado de actividades», ya que se estrenará la nueva temporada de Zinema Txikia para que la infancia y la adolescencia de la localidad disfruten con películas en euskera.

Igualmente, el 4 de octubre se celebrará un concierto del grupo Urtz en la plaza de la lonja pesquera de San Pedro. El grupo, que cumple casi 40 años y con raíces en Pasaia, tocará sus canciones más conocidas en este concierto gratuito. EiTB grabará el concierto con el objetivo de emitirlo más adelante en televisión.

Por otra parte, la nueva edición de las Jornadas de Teatro de Humor de Pasaia se desarrollará del 17 al 26 de octubre. Habrá representaciones teatrales en euskera, castellano y mudas, como 'Garbitzailearena', 'Neura', 'Renata', 'Pausa', 'Itzulera' o 'Charlas de azucarillo'.

Del mismo modo, se han organizado conciertos de las asociaciones musicales Ondartxo e Illumbe, y cuentacuentos del libro 'Pimu ausarta', que aborda el tema del cáncer desde la perspectiva de un niño que vive la enfermedad de su madre, en los cuatro distritos.

Vuelve Pasaia Kontu Kantari

Las tertulias musicales de Pasaia Kontu Kantari volverán a la localidad en noviembre. En esta ocasión, el público tendrá la oportunidad de conocer de cerca a la artista guipuzcoana Sara Mansilla.

Del 14 al 22 de noviembre se celebrará la 27 edición de Ikuska, en la que los pasaitarras podrán ver excelentes cortometrajes.

Asimismo, se celebrará el día de Santa Cecilia en la localidad, para lo cual se han organizado varias actuaciones musicales y conciertos en Donibane y San Pedro el 22 de noviembre.

La danza también tendrá «un gran protagonismo» en noviembre, ya que el día 6 se organizará en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe la actuación 'Danza del corazón', de Ana Mendiola, que aúna poesía y baile. Además, a finales de noviembre también se representará la obra 'OTS', del grupo de danza Haatik.

10 años del Club de Lectura

En diciembre tendrá lugar la 30 edición de la exposición '12 cm', cuyo acto de apertura será el 12 de diciembre en San Pedro. En este mes se celebrará también el décimo aniversario del Club de Lectura con una fiesta especial. En el club se reúnen pasaitarras de los cuatro distritos, en un grupo estable y leen todo tipo de libros: desde autores noveles de la literatura vasca hasta grandes nombres de la literatura universal.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que aunque muchas de las actuaciones programadas son gratuitas, las entradas para las de pago ya están a la venta en la plataforma Bibe.me. Los detalles de las actuaciones se pueden consultar en la sección de agenda de la web municipal. Además, en las redes sociales se publicarán fotos y vídeos de estas y se podrán leer en la agenda semanal que se publica en las pantallas de la localidad. En el caso de que hubiera nuevas propuestas o si se diera un cambio de horario, toda la información se anunciaría en la webs y redes municipales.